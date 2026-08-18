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Главная Политика В Раду поступило представление о назначении Сибиги и Хмары министрами

В Раду поступило представление о назначении Сибиги и Хмары министрами

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 16:17
Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении Сибиги и Хмары министрами
Президент Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский/Telegram

В Верховную Раду поступило представление о назначении двух министров. Речь идет об Андрее Сибиге и Евгении Хмаре. Они могут возглавить Министерство иностранных дел и Министерство обороны соответственно. Голосование по кандидатурам обоих министров назначено на завтра.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

Железняк
Сообщение Ярослава Железняка.

Рада будет выбирать новых руководителей Минобороны и МИД 19 августа

На сайте Рады документы пока отсутствуют. Нардепы будут голосовать за эти кандидатуры 19 августа.

"Зеленский внес представления на Хмару и Сибигу в парламент. Завтра голосование по двум министрам: Минобороны и МИД", — говорится в сообщении.

Как уже сообщали Новини.LIVE, 16 июля народные депутаты избрали новый состав правительства, которое возглавил Сергей Корецкий. Среди назначенных членов Кабмина — Денис Шмыгаль, Татьяна Бережная, Виктор Ляшко, Сергей Марченко и Иван Выговский, при этом кресла руководителей Минобороны и МИД остались без руководителей.

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Также сегодня, 18 августа, Верховная Рада возобновила пленарные заседания после перерыва. В этот день парламентарии приступили к работе по утвержденной повестке дня, в которой предусмотрено рассмотрение девяти законодательных инициатив, в частности в сферах государственного управления и социальной политики. Кадровые вопросы в ходе этого заседания депутаты не рассматривали.

Владимир Зеленский Верховная Рада Минобороны МИД парламент
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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