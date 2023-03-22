Украинский генпрокурор встретился в Брюсселе с президентом Европарламента

Андрей Костин и Роберта Мецола встретились в Брюсселе

Президент Европарламента Роберта Мецола встретилась с генпрокурором Украины Андреем Костиным в Брюсселе. Темой переговоров во время их встречи было привлечение россии к ответственности за преступления против Украины.

Об этом Роберта Мецола сообщила в своем Twitter.

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Мецола отметила, что встреча состоялась в Европарламенте и стала продолжением разговора с Костиным во время их встречи во Львове в марте.

"Мы согласились продолжать скоординированные усилия, чтобы обеспечить ответственность за каждое совершенное преступление", — отметила президент Европарламента.

Мы не будем оставаться Украиной, чтобы сохранить общество.



Проходящий наш день в Lviv earlier этот месяц, Украина's Prosecutor General @AndriyKostinUa and I met at @Europarl_EN and agreed on further coordinated efforts.



Для обеспечения accountability for every crime committed. pic.twitter.com/8FrKpFHKtI — Roberta Metsola (@EP_President) 22 марта, 2023

Напомним, 4 марта президент Украины Владимир Зеленский встретился во Львове с главой Европейского парламента Робертой Мецолой. Также она вместе с Русланом Стефанчуком почтила память павших военных на Лычаковском кладбище.

Зеленский во время встречи с президентом Европарламента рассказал, как Украине жить дальше рядом с таким агрессивным соседом, как россия. Он отметил, что членство в Европейском Союзе и НАТО обеспечит безопасность.