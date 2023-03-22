Український генпрокурор зустрівся у Брюсселі з президенткою Європарламенту
Президентка Європарламенту Роберта Мецола зустрілася з генпрокурором України Андрієм Костіним у Брюсселі. Темою переговорів під час їхньої зустрічі було притягнення росії до відповідальності за злочини проти України.
Про це Роберта Мецола повідомила у своєму Twitter.
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Мецола зазначила, що зустріч відбулася у Європарламенті і стала продовженням розмови з Костіним під час їхньої зустрічі у Львові раніше у березні.
"Ми погодилися продовжувати скоординовані зусилля, щоби забезпечити відповідальність за кожен скоєний злочин", — зазначила президентка Європарламенту.
We will not rest until Ukraine achieves justice.— Roberta Metsola (@EP_President) March 22, 2023
Following our meeting in Lviv earlier this month, Ukraine's Prosecutor General @AndriyKostinUa and I today met at @Europarl_EN and agreed on further coordinated efforts.
To ensure accountability for every crime committed. pic.twitter.com/8FrKpFHKtI
Нагадаємо, 4 березня президент України Володимир Зеленський зустрівся у Львові з очільницею Європейського парламенту Робертою Мецолою. Також вона разом з Русланом Стефанчуком вшанувала пам'ять полеглих військових на Личаківському кладовищі.
Зеленський під час зустрічі з президенткою Європарламенту розповів, як Україні жити далі поруч із таким агресивним сусідом як росія. Він зазначив, що членство в Європейському Союзі та НАТО забезпечить безпеку.