Український генпрокурор зустрівся у Брюсселі з президенткою Європарламенту

Андрій Костін та Роберта Мецола зустрілися у Брюсселі

Президентка Європарламенту Роберта Мецола зустрілася з генпрокурором України Андрієм Костіним у Брюсселі. Темою переговорів під час їхньої зустрічі було притягнення росії до відповідальності за злочини проти України.

Про це Роберта Мецола повідомила у своєму Twitter.

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Мецола зазначила, що зустріч відбулася у Європарламенті і стала продовженням розмови з Костіним під час їхньої зустрічі у Львові раніше у березні.

"Ми погодилися продовжувати скоординовані зусилля, щоби забезпечити відповідальність за кожен скоєний злочин", — зазначила президентка Європарламенту.

We will not rest until Ukraine achieves justice.



Following our meeting in Lviv earlier this month, Ukraine's Prosecutor General @AndriyKostinUa and I today met at @Europarl_EN and agreed on further coordinated efforts.



To ensure accountability for every crime committed. pic.twitter.com/8FrKpFHKtI — Roberta Metsola (@EP_President) March 22, 2023

Нагадаємо, 4 березня президент України Володимир Зеленський зустрівся у Львові з очільницею Європейського парламенту Робертою Мецолою. Також вона разом з Русланом Стефанчуком вшанувала пам'ять полеглих військових на Личаківському кладовищі.

Зеленський під час зустрічі з президенткою Європарламенту розповів, як Україні жити далі поруч із таким агресивним сусідом як росія. Він зазначив, що членство в Європейському Союзі та НАТО забезпечить безпеку.