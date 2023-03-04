Зеленський зустрівся з главою Європейського парламенту Робертою Мецолою

Володимир Зеленський та Роберта Мецола

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Львові з очільницею Європейського парламенту Робертою Мецолою. До того ж вона разом з Русланом Стефанчуком вшанувала пам'ять полеглих військових на Личаківському кладовищі.

Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі та Руслан Стефанчук у Facebook.

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"Дякую за лідерство в підтримці України з перших днів цієї жахливої війни та важливі рішення, ухвалені Європарламентом. Зокрема, 1 березня минулого року, на другий день після подання нашої заявки на членство в ЄС, Європейський парламент ухвалив резолюцію про підтримку та необхідність надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС", — написав Зеленський.

За його словами, Україна прагне якнайшвидше завершити виконання рекомендацій Єврокомісії та розпочати переговори про вступ до ЄС уже цього року.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та Роберта Мецола вшанували пам'ять полеглих українських захисників. Вони відвідали Личаківське кладовище.

"Подвиг, мужність та відданість кожного та кожної — назавжди в історії нашої країни. Назавжди в наших серцях. Вічна слава Героям!", — наголосив Стефанчук.

Нагадаємо, Стефанчук поспілкувався з очільницею Європарламенту. Він подякував їй за особисті зусилля, лідерство в адвокації та кожну ухвалену резолюцію на підтримку України.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська, президент Латвії Егілс Левітс та його дружина Андра Левіте вшанували пам'ять полеглих героїв.

Додамо, Європарламент затвердив резолюцію, що рекомендує державам-членам ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу.