Шмыгаль подтвердил, что Кабмин готовит кадровые изменения: среди уволенных Шкарлет

Министр образования и науки Сергей Шкарлет

Фракция "Слуги народа" в Верховной Раде на заседании обсудила увольнение двух министров. Речь идет о главе Минобразования Сергея Шкарлета и министре стратегических отраслей промышленности Павле Рябикине.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Заседание "Слуги народа"

Сегодня, 18 марта, состоялось заседание парламентской фракции "Слуги народа".

Представители монокоалиции обсудили, в частности, кадровые изменения в Кабинете министров.

Эти изменения должны быть претворены в жизнь на следующей неделе.

Шкарлет таки уйдет

Одним из кадровых вопросов стало обсуждение замены нынешнему министру образования и науки Сергею Шкарлету.

На его место готовят директора Национального центра "Малая академия наук Украины" Оксена Лисового.

Другие изменения в правительстве

Также монокоалиция планирует уволить с должности министра стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина, назначив на эту должность бывшего руководителя Укрзализныци Александра Камышина.

Кроме того, новую должность получает глава Минцифры Михаил Федоров. Он станет вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министром цифровой трансформации Украины.

Напомним, что вчера, 17 марта, СМИ сообщили о предстоящей отставке Сергея Шкарлета.

Фото: Министерство образования и науки