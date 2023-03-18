Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow Шмыгаль подтвердил, что Кабмин готовит кадровые изменения: среди уволенных Шкарлет arrow

Шмыгаль подтвердил, что Кабмин готовит кадровые изменения: среди уволенных Шкарлет

18 марта 2023 17:17
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Министр образования и науки Сергей Шкарлет
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Фракция "Слуги народа" в Верховной Раде на заседании обсудила увольнение двух министров. Речь идет о главе Минобразования Сергея Шкарлета и министре стратегических отраслей промышленности Павле Рябикине.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Читайте также:

Заседание "Слуги народа"

Сегодня, 18 марта, состоялось заседание парламентской фракции "Слуги народа".

Представители монокоалиции обсудили, в частности, кадровые изменения в Кабинете министров.

Эти изменения должны быть претворены в жизнь на следующей неделе.

Шкарлет таки уйдет

Одним из кадровых вопросов стало обсуждение замены нынешнему министру образования и науки Сергею Шкарлету.

На его место готовят директора Национального центра "Малая академия наук Украины" Оксена Лисового.

Другие изменения в правительстве

Также монокоалиция планирует уволить с должности министра стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина, назначив на эту должность бывшего руководителя Укрзализныци Александра Камышина.

Кроме того, новую должность получает глава Минцифры Михаил Федоров. Он станет вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министром цифровой трансформации Украины.

Напомним, что вчера, 17 марта, СМИ сообщили о предстоящей отставке Сергея Шкарлета.

Фото: Министерство образования и науки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з фото

17:44Оккупанты обстреляли Краматорск кассетными боеприпасами: есть погибшие и раненые

Новина з відео

17:25 Российские пропагандисты сообщили, что путин приехал в Крым

17:18В ВРУ зарегистрировано заявление об отставке Министра цифровой трансформации Федорова

17:15 Названа дата открытия McDonald&#39;s в Одессе

17:14 Легендарный тренер обматерил игру "Шахтера" в Лиге Европы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:00 Пригожин пригрозил властям Кубани проблемами, если те не разрешат похороны "вагнеровцев"

17:00 В Одесской области выставили на продажу бывший винзавод: какая стартовая цена

16:40 В Киевскую область за время войны переехало почти 70 предприятий

16:28 Бывший тренер "Динамо" жестко раскритиковал работу Мирчи Луческу в команде

16:25 В Украину постепенно возвращается тепло: в каких регионах будет самая комфортная погода

Новина з відео

17:25 Российские пропагандисты сообщили, что путин приехал в Крым

Новина з відео

16:09 Экспортный потенциал Украины закончится через 2-3 месяца, — Марчук

Новина з відео

15:10 Количество судов, отправленных рф в пролив Босфор, превысило украинские показатели втрое

Новина з відео

14:40 Деоккупация острова Змеиный спасла украинскую экономику, — Братчук

Эксклюзив

14:10"У моей мамы тяжелая работа": одесситы на день погрузились в мир коммунальщиков

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

12:30 "Пытаются замести следы": удастся ли найти американский беспилотник в Черном море

Новина з відео

12:07 "Вернем свое": депутат российской думы шокировал заявлением об аннексии территорий Турции

Новина з відео

10:59Скандал в волонтерском центре Одессы: угрозы депутату и сотрясение мозга у охранника

Новина з відео

10:20Ночная атака дронами увеличивает вероятность ракетного обстрела, — Гуменюк

Новина з відео

10:10 Тренер гандбольного клуба "Одесса" Михаил Щукин ушел из жизни: что он говорил о войне

Эксклюзив

12:30В Буче масштабно восстанавливают улицу, где ВСУ накрыли огромную российскую колонну: фоторепортаж

12:00Почему в мире появляется все больше вспышек вирусов — анализ вирусолога

Новина з фото

20:45 Джонни Депп и Эмбер Херд "отдыхают": история громкого развода Пола Маккартни

Эксклюзив

19:00Бучу почти не узнать: как выглядит город сегодня — большой репортаж

Эксклюзив

18:00Будут ли арбузы в этом году и сколько будут стоить овощи: прогнозы посевной 2023

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:00История Украины не нужна: одесситы об отмене данного предмета из обязательных

Новина з фото

14:35Строгий дресс-код и нехватка финансирования: сопродюсер украинского фильма о закулисье "Оскар-2023"

Эксклюзив

11:10Что нужно Индии и Китаю от россии и чего ожидать от саммита НАТО: польский эксперт о главном

Новина з фото

22:16 От артистов кабаре до олимпийских чемпионов: эти звезды сменили пол и стали известными женщинами

21:13 Если покупать, то именно сейчас: важный прогноз курса доллара

Актуальное по теме

None 18 Март 17:44

Оккупанты обстреляли Краматорск кассетными боеприпасами: есть погибшие и раненые

None 18 Март 17:26

Российские пропагандисты сообщили, что путин приехал в Крым

None 18 Март 17:19

В ВРУ зарегистрировано заявление об отставке Министра цифровой трансформации Федорова

None 18 Март 17:15

Названа дата открытия McDonald&#39;s в Одессе

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB