Шмыгаль подтвердил, что Кабмин готовит кадровые изменения: среди уволенных Шкарлет
Фракция "Слуги народа" в Верховной Раде на заседании обсудила увольнение двух министров. Речь идет о главе Минобразования Сергея Шкарлета и министре стратегических отраслей промышленности Павле Рябикине.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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Заседание "Слуги народа"
Сегодня, 18 марта, состоялось заседание парламентской фракции "Слуги народа".
Представители монокоалиции обсудили, в частности, кадровые изменения в Кабинете министров.
Эти изменения должны быть претворены в жизнь на следующей неделе.
Шкарлет таки уйдет
Одним из кадровых вопросов стало обсуждение замены нынешнему министру образования и науки Сергею Шкарлету.
На его место готовят директора Национального центра "Малая академия наук Украины" Оксена Лисового.
Другие изменения в правительстве
Также монокоалиция планирует уволить с должности министра стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина, назначив на эту должность бывшего руководителя Укрзализныци Александра Камышина.
Кроме того, новую должность получает глава Минцифры Михаил Федоров. Он станет вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министром цифровой трансформации Украины.
Напомним, что вчера, 17 марта, СМИ сообщили о предстоящей отставке Сергея Шкарлета.
Фото: Министерство образования и науки