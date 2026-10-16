Народный депутат Елена Шуляк. Фото: Верховная Рада Украины

Председатель парламентского комитета по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк предложила перевести обсуждение законопроектов в онлайн-формат, чтобы повысить эффективность работы Верховной Рады. По её словам, пленарные заседания регулярно прерываются из-за воздушных тревог, а политические силы настаивают на выступлениях с парламентской трибуны. Из-за этого депутаты теряют время, которое могли бы использовать для голосования по уже согласованным документам.

Об этом Шуляк заявила в эфире Ранок.LIVE.

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В Раде хотят изменить подход к обсуждению законопроектов

По словам депутата, раньше онлайн-обсуждение законопроектов могло длиться пять-шесть часов, однако после согласования позиций документ вносили в парламент, где его быстро принимали. Такой подход, по её мнению, позволял предварительно проработать спорные вопросы и достичь консенсуса между участниками обсуждения.

"В Верховную Раду вносились обсужденные со всех сторон законопроекты, с консенсусом, и все за них голосовали очень быстро. Сейчас у нас это не получается. Политические силы всё равно хотят выходить на трибуну, хотят делать политические заявления", — отметила Шуляк.

Она подчеркнула, что во время военного положения парламенту предстоит рассмотреть десятки законопроектов, однако воздушные тревоги затрудняют работу. По ее словам, депутаты не могут использовать подвальные помещения Верховной Рады для голосования во время опасности, поэтому время для принятия решений ограничено.

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Шуляк считает, что предварительное обсуждение документов в онлайн-режиме позволило бы эффективнее использовать время пленарных заседаний. По её оценке, в течение короткого промежутка между воздушными тревогами парламент мог бы проголосовать за 10–15 законопроектов, если бы они уже были согласованы.

Как писали Новини.LIVE, в Верховной Раде предложили изменить порядок работы во время воздушных тревог, чтобы парламент мог продолжать пленарные заседания в укрытии. Согласно проекту постановления, народные депутаты будут иметь до 10 минут, чтобы перейти в безопасное место, где смогут регистрироваться, записываться на выступления и голосовать через электронную систему. Документ также предусматривает отмену действующей нормы об обязательном прерывании заседания из-за воздушной тревоги.

Новини.LIVE сообщали, что новая система голосования с телефона не предусматривает полноценной удаленной работы народных депутатов. Как пояснил нардеп Александр Федиенко, парламентарии смогут использовать собственные телефоны для голосования только в определенном укрытии Верховной Рады. Таким образом, голосовать из дома или из любого другого места за пределами парламентского укрытия по этой системе нельзя.