Дистанционное голосование народных депутатов: Федиенко объяснил, где будет работать система

Депутаты в зале заседаний Рады. Фото: пресс-служба парламента

Новая система голосования народных депутатов во время воздушных тревог фактически не будет предусматривать полноценную удаленную работу парламентариев. Рабочим местом депутата станет его телефон, однако пользоваться системой он сможет только в специально отведенном убежище Верховной Рады.

Об этом в Telegram рассказал народный депутат Александр Федиенко, передает Новини.LIVE.

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Сообщение Александра Федиенко. Фото: скриншот

Как будет проходить голосование народных депутатов

По словам Федиенко, называть это нововведение полноценной системой дистанционного голосования не совсем правильно. Депутат сможет голосовать с помощью собственного телефона, но находиться с ним во время голосования он должен в конкретном, специально отведенном бомбоубежище.

"Фактически рабочее место будет находиться в телефоне народного депутата, но с этим телефоном народный депутат имеет право находиться исключительно в бомбоубежище отведенного места", — пояснил Федиенко.

Отдельно депутат обратил внимание на вопрос информационной безопасности. По его словам, непосредственно к системе голосования у него претензий нет.

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В то же время Федиенко считает, что наиболее уязвимым элементом остается сам человек — то есть народный депутат, который будет пользоваться системой.

"С точки зрения информационной безопасности к системе у меня вопросов нет, но слабым звеном так и остается человек", — отметил он.

Как писали Новини.LIVE, Верховная Рада планирует продолжать пленарные заседания во время воздушных тревог, перемещаясь в укрытие. Для голосования депутаты будут использовать собственные телефоны или планшеты и персональные QR-коды. Новый формат уже тестируют, а в укрытии подготовили места для 330 парламентариев.

Также в Украине хотят изменить правила работы транспорта во время тревоги. Местные власти смогут разрешать движение, временно ограничивать его или полностью останавливать в зависимости от ситуации с безопасностью. Отдельные правила можно будет устанавливать для разных маршрутов, видов транспорта и метрополитена.