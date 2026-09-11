В Раде готовят новый порядок работы во время воздушной тревоги

Депутаты в зале парламента. Фото: пресс-служба Рады

В Верховной Раде предлагают изменить порядок работы парламента во время воздушных тревог. Согласно проекту постановления, после объявления опасности у депутатов будет до 10 минут, чтобы перейти в укрытие, после чего пленарное заседание сможет продолжиться уже там. Голосование, регистрацию и запись на выступление в таком случае планируют проводить лично через электронную систему.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

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Как будет работать Рада во время тревоги

Авторы документа объясняют необходимость изменений тем, что из-за регулярных воздушных тревог в Киеве пленарные заседания парламента приходится прерывать. По их мнению, длительные паузы могут негативно влиять на непрерывность законотворческого процесса и выполнение Радой своих конституционных полномочий.

Проектом предлагается предусмотреть, что пленарное заседание после объявления воздушной тревоги не будет прекращаться окончательно, а после перерыва будет продолжаться в оборудованном укрытии здания Верховной Рады.

При этом депутаты должны будут перейти в укрытие в течение 10 минут после получения информации о повышенной опасности или объявления воздушной тревоги.

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Убежище должно быть оборудовано таким образом, чтобы в нем можно было организовать дальнейшую работу парламента, в частности регистрацию депутатов, их запись на выступления и голосование.

Как будут голосовать народные депутаты

Отдельно в документе прописаны правила использования электронной системы. В случае проведения заседания в укрытии депутаты должны лично осуществлять регистрацию, запись на выступление и голосование.

При этом система должна исключать возможность голосования народного депутата другим лицом. Само голосование по вопросам повестки дня планируется проводить исключительно с помощью электронной системы.

Если воздушная тревога закончится во время рассмотрения вопросов повестки дня, депутаты смогут не возвращаться в зал сразу. Проект предусматривает возможность продолжить работу в укрытии до завершения рассмотрения всех вопросов повестки дня этого дня.

Авторы постановления предлагают отменить норму, которая в настоящее время предусматривает обязательное прерывание пленарного заседания Верховной Рады в случае объявления воздушной тревоги.

Речь идет о подпункте 8 пункта 1 постановления Верховной Рады от 7 февраля 2023 года № 2912-IX. Вместо этого должен быть установлен новый механизм, который позволит парламенту продолжать работу в безопасном месте.

Порядок использования электронной системы во время такого заседания будет утверждать Председатель Верховной Рады в соответствии со своими полномочиями.

Как сообщали Новини.LIVE, Верховная Рада тестирует новый формат работы во время воздушных тревог — депутаты будут голосовать в укрытии со своих телефонов или планшетов. Для доступа к системе каждый народный депутат будет использовать персональный QR-код, а в укрытии уже подготовили места для 330 парламентариев. Перед запуском систему тестируют группами, чтобы проверить её работу во время пленарных заседаний.

Также Новини.LIVE писали, что голосование народных депутатов с телефона во время тревог не будет означать полноценной удалённой работы парламента. Депутат сможет пользоваться собственным телефоном для голосования, но только находясь в определённом укрытии Верховной Рады.