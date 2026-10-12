Рада поддержала законопроект об образовании национальных меньшинств: что изменится

Депутаты в зале парламента. Фото: пресс-служба Рады

В пятницу, 12 октября, Верховная Рада приняла законопроект № 16119 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав на образование коренных народов Украины и лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам) Украины. За проголосовали народные депутаты. В то же время альтернативный документ был отклонен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

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Школы национальных меньшинств смогут получить особый статус: что поддержала Рада

Законопроект предусматривает расширение возможностей использования языков национальных меньшинств, являющихся официальными языками Европейского Союза, и языков коренных народов в учебных заведениях. При этом украинский язык остается государственным языком образовательного процесса.

Документ разрешает использовать соответствующие языки не только во время обучения, но и в повседневном общении в помещениях школы. Эти положения будут касаться языков национальных меньшинств, являющихся официальными языками ЕС, и не будут распространяться на русский язык.

Также документ вводит возможность присвоения школам статуса учебных заведений национального меньшинства или коренного народа Украины. Получить такой статус смогут учреждения, в которых более 50% учеников обучаются на языке соответствующего национального меньшинства, являющегося официальным языком Евросоюза.

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Кроме того, законопроект предусматривает возможность учитывать в образовательных программах историю, культуру, традиции, символику и обычаи национальных меньшинств и коренных народов. Также по желанию участников образовательного процесса предлагается обеспечить возможность получать задания внешнего оценивания и вступительных экзаменов в переводе на соответствующий язык.

Отдельные положения касаются руководителей учебных заведений. Для руководителей определенных частных школ, где обучение ведется на одном из языков ЕС, предусмотрено исключение из требования подтверждать знание украинского языка государственным сертификатом. В то же время обязанность владеть и пользоваться государственным языком сохраняется.

Как писали Новини.LIVE, Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, который позволит привлекать подразделения Государственной пограничной службы и Национальной гвардии к международным миротворческим операциям и многонациональным учениям за рубежом. Речь идет об участии в миссиях под эгидой ООН, НАТО, Европейского Союза и других международных организаций. Для направления подразделений за пределы Украины потребуется решение президента или Верховной Рады.

Также недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о введении статуса "добровольца Сил безопасности и обороны Украины" для граждан, которые по собственной инициативе присоединились к защите государства и соответствуют определенным критериям. Среди предложенных гарантий — семь календарных дней дополнительного оплачиваемого отпуска, бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев и библиотек, а также преимущество при конкурсе на должности государственной службы при равных результатах. Новый статус не заменит статус участника боевых действий, а призван дополнительно подтвердить добровольный вклад человека в оборону Украины.