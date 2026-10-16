Народна депутатка Олена Шуляк. Фото: Верховна Рада України

Голова парламентського комітету з питань організації державної влади Олена Шуляк запропонувала перенести обговорення законопроєктів в онлайн-формат, щоб підвищити ефективність роботи Верховної Ради. За її словами, пленарні засідання регулярно перериваються через повітряні тривоги, а політичні сили наполягають на виступах із парламентської трибуни. Через це депутати втрачають час, який могли б використати для голосування за вже погоджені документи.

Про це Шуляк заявила в ефірі "Ранок.LIVE".

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У Раді хочуть змінити підхід до обговорення законопроєктів

За словами депутатки, раніше онлайн-обговорення законопроєктів могли тривати п’ять-шість годин, однак після узгодження позицій документ вносили до парламенту, де його швидко ухвалювали. Такий підхід, на її думку, дозволяв попередньо опрацювати спірні питання та досягти консенсусу між учасниками обговорення.

"Вже в Верховну Раду вносилися обговорені з усіх сторін законопроєкти, з консенсусом, і всі за них голосували дуже швидко. Зараз у нас не виходить. Все одно хочуть політичні сили виходити за трибуну, хочуть робити політичні заяви", — зазначила Шуляк.

Вона наголосила, що під час воєнного стану парламент має розглянути десятки законопроєктів, однак повітряні тривоги ускладнюють роботу. За її словами, депутати не можуть використовувати підвальні приміщення Верховної Ради для голосування під час небезпеки, тому час для ухвалення рішень обмежений.

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Шуляк вважає, що попереднє обговорення документів онлайн дозволило б ефективніше використовувати час пленарних засідань. За її оцінкою, протягом короткого проміжку між повітряними тривогами парламент міг би проголосувати за 10–15 законопроєктів, якщо вони вже були б погоджені.

Як писали Новини.LIVE, у Верховній Раді запропонували змінити порядок роботи під час повітряних тривог, щоб парламент міг продовжувати пленарні засідання в укритті. За проєктом постанови, народні депутати матимуть до 10 хвилин, щоб перейти в безпечне місце, де зможуть реєструватися, записуватися на виступи та голосувати через електронну систему. Документ також передбачає скасування чинної норми про обов’язкове переривання засідання через повітряну тривогу.

Новини.LIVE повідомляли, що нова система голосування з телефона не передбачає повноцінної дистанційної роботи народних депутатів. Як пояснив нардеп Олександр Федієнко, парламентарі зможуть використовувати власні телефони для голосування лише у визначеному укритті Верховної Ради. Отже, голосувати з дому чи з будь-якого іншого місця за межами парламентського укриття за цією системою не можна.