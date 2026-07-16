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Главная Политика Рада избрала Корецкого премьер-министром

Рада избрала Корецкого премьер-министром

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Дата публикации 16 июля 2026 12:12
Сергей Корецкий стал премьер-министром
Новый премьер-министр Сергей Корецкий. Фото: Сергей Корецкий / Facebook

В четверг, 16 июля, Верховная Рада приняла решение о назначении нового премьер-министра. Теперь правительство возглавляет Сергей Корецкий. За это решение проголосовали 289 нардепов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

Корецкий назвал основные задачи для своего правительства

"В соответствии с п. 12 ч. 1 ст. 85 и ч. 2 ст. 114 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: назначить Корецкого Сергея Федоровича на должность премьер-министра Украины", — говорится в постановлении.

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Результаты голосования по назначению Корецкого. Фото: Ярослав Железняк/Telegram

Корецкий во время выступления назвал основные задачи для своего правительства:

  • обеспечение сил обороны;
  • расширение военно-промышленного комплекса;
  • внимание к прифронтовым общинам;
  • подготовка к следующей зиме;
  • поддержка бизнеса;
  • активизация сотрудничества с международными партнерами;
  • эффективное использование международной помощи;
  • вступление Украины в ЕС;
  • поддержка внутренне перемещенных лиц;
  • поддержка ветеранов.

Как сообщали Новини.LIVE, во время сегодняшнего заседания народный депутат Никита Потураев заявил о сложении мандата. Причина: несогласие с некоторыми решениями Рады. Он входит в фракцию "Слуга народа".

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Также Новини.LIVE писали, что 14 июля парламент отправил предыдущее правительство в отставку. Его возглавляла Юлия Свириденко.

Кабинет министров Верховная Рада Сергей Корецкий
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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