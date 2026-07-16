Сергей Корецкий стал премьер-министром

Новый премьер-министр Сергей Корецкий. Фото: Сергей Корецкий / Facebook

В четверг, 16 июля, Верховная Рада приняла решение о назначении нового премьер-министра. Теперь правительство возглавляет Сергей Корецкий. За это решение проголосовали 289 нардепов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

Корецкий назвал основные задачи для своего правительства

"В соответствии с п. 12 ч. 1 ст. 85 и ч. 2 ст. 114 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: назначить Корецкого Сергея Федоровича на должность премьер-министра Украины", — говорится в постановлении.

Результаты голосования по назначению Корецкого. Фото: Ярослав Железняк/Telegram

Корецкий во время выступления назвал основные задачи для своего правительства:

обеспечение сил обороны;

расширение военно-промышленного комплекса;

внимание к прифронтовым общинам;

подготовка к следующей зиме;

поддержка бизнеса;

активизация сотрудничества с международными партнерами;

эффективное использование международной помощи;

вступление Украины в ЕС;

поддержка внутренне перемещенных лиц;

поддержка ветеранов.

Как сообщали Новини.LIVE, во время сегодняшнего заседания народный депутат Никита Потураев заявил о сложении мандата. Причина: несогласие с некоторыми решениями Рады. Он входит в фракцию "Слуга народа".

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