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Главная Политика Безугла вновь вошла в состав фракции "Слуга народа"

Безугла вновь вошла в состав фракции "Слуга народа"

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 15:03
Марьяна Безуглая вернулась во фракцию Слуга народа в Верховной Раде
Марьяна Безуглая в зале парламента. Фото: Марьяна Безуглая/Facebook

Народный депутат Марьяна Безуглая вновь вошла в состав парламентской фракции "Слуга народа". Соответствующее решение 18 августа во время заседания Верховной Рады объявил первый заместитель председателя парламента Александр Корниенко. По его словам, Безугла подала заявление о вступлении во фракцию в соответствии с требованиями Регламента Верховной Рады.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

Безуглая решила вернуться во фракцию "Слуга народа"

По словам Корниенко, такое решение было принято в соответствии с частью третьей статьи 60 Регламента Верховной Рады на основании заявления самой Безуглой.

"В соответствии с ч. 3 ст. 60 Регламента ВР и поданного заявления сообщаю о вступлении народного депутата Украины Безуглой Марьяны Владимировны в состав депутатской фракции политической партии "Слуга народа". Поздравляем!" — заявил Корниенко.

Таким образом, Безуглая вновь официально стала членом парламентской фракции "Слуга народа".

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Сама Безуглая объяснила, почему вернулась в "Слугу народа".

"Чтобы создать спецкомиссию по военной юстиции, которую не может возглавлять внефракционный нардеп, а также иметь стабильное право участвовать во всех совещаниях, не молчать там, конечно. Возможно, это временно", — написала она.

Безугла
Пост Марьяны Безуглой. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, ранее народный депутат Марьяна Безуглая устроила конфликт с коллегой Александром Федиенко во время его выступления в Верховной Раде. Депутат от "Слуги народа" говорил о необходимости принятия законопроекта о киберсилах, а Безуглая подошла к трибуне и заявила, что он "все врет". Позже она сказала, что готова извиниться за свое поведение, однако настаивала на своих обвинениях.

Также Новини.LIVE сообщали, что Офис генерального прокурора открыл уголовное производство в отношении Марьяны Безуглой по подозрению в государственной измене в условиях военного положения, в соответствии с частью второй статьи 111 Уголовного кодекса. Основанием для дела, по словам нардепа Сергея Таруты, стали публичные заявления Безуглой о 72-й бригаде, после которых якобы была сорвана плановая ротация и утрачены оборонительные позиции. Уголовный кодекс предусматривает за государственную измену в условиях военного положения наказание от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Верховная Рада Александр Корниенко Марьяна Безуглая Слуга народа парламент
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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