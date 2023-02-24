Россия может вторгнуться в другие страны, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что россия может попытаться вторгнуться в другие страны. По его словам, президенту рф владимиру путину нужно демонстрировать "успех" на поле боя.
Об этом Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости".
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"Россия может вторгнуться в еще одну страну. Путину нужно показывать "успех". Он может быть там, где есть слабое место. Есть пример Молдовы. Есть доказательства, что россия хотела сменить главу этого государства", — отметил Зеленский.
Он отреагировал на вброс кремля о подготовке провокаций на территории непризнанного Приднестровья. Россия хочет обвинить Украину
"Сейчас россияне вбрасывают информацию о том, что Украина якобы собирается войти на территорию Приднестровья. Мы ценим независимость других государств. Приднестровье — Молдова. Россия провоцирует, чтобы мы вошли на законные территории Молдовы. Но вторгнуться может россия с территории Приднестровья", — подчеркнул глава государства.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, что же будет с рф в будущем. По его словам, судьба страны-террористки его не волнует.
Также мы писали, что по последним данным, глава Украины Владимир Зеленский выжил не менее чем в 12 покушениях, которые произошли с 24 февраля. Украинский лидер признался, что не думал о возможных покушениях на свою жизнь в первые дни военного конфликта с россией, но задумывался о том, каким будет будущее его семьи и страны, если он погибнет.
Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что если согласиться на границы 2014 года, люди будут жить и знать, что через несколько лет оккупанты вернутся. Он отметил, что Украина должна вернуть всю территорию, признанную миром в 1991 году.