Россия является угрозой не только Украине, но и всему миру, — Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц принимает участие в пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна-агрессор Россия представляет угрозу не только Украине, но и всему миру. Поэтому, по его словам, важно достичь мира в Украине.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Россия — угроза миру

Шольц отметил важность мира в Украине, поскольку Россия несет угрозу не только ей, но и всей планете. Соответствующее заявление он сделал сразу по прибытии в Хиросиму (Япония) на ежегодный саммит G7, который пройдет 19-21 мая.

Канцлер ФРГ вспомнил об атомных бомбардировках Хиросимы в конце Второй мировой войны 1945 года и подчеркнул, что этот город — символ необходимости достижения мира.

Относительно отношений с Китаем Шольц отметил, что западные государства не намерены создавать ситуацию, в которой они полностью отделятся от Китая. Вместо этого они стремятся создать глобальные торговые отношения, которые были бы менее рисковыми из-за зависимости от одной страны.

Саммит лидеров стран "Большой семерки"

Напомним, что лидеры стран "Группы семи" собираются в японском городе Хиросима на саммит G7. Среди важнейших вопросов — перекрытие лазейок для обхода санкций против РФ и борьба за влияние с Китаем.

Также мы сообщали, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден прилетел в японскую Хиросиму. В этом городе состоится саммит лидеров стран Большой семерки.

Добавим, что лидеры страны Большой семерки объявят на саммите G7 в Токио о новых мерах против России. Эти меры будут направлены на дальнейшую изоляцию страны-агрессора и, как следствие, ослабление возможностей вести войну в Украине.