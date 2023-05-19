Росія є загрозою не тільки Україні, а й усьому світу, — Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц бере участь у пленарному засіданні Європейського парламенту в Страсбурзі. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країна-агресорка Росія є загрозою не тільки Україні, а й усьому світу. Тому, за його словами, важливо досягти миру в Україні.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Росія — загроза для світу

Шольц наголосив на важливості миру в Україні, оскільки Росія несе загрозу не лише їй, а й усій планеті. Відповідну заяву він зробив одразу по прибутті в Хіросіму (Японія) на щорічний саміт G7, який відбуватиметься 19-21 травня.

Канцлер ФРН згадав про атомні бомбардування Хіросіми наприкінці Другої світової війни 1945 року й наголосив, що це місто — символ необхідності досягнення миру.

Щодо відносин Заходу з Китаєм Шольц зазначив, що західні держави не мають наміру створювати ситуацію, в якій вони повністю відокремляться від Китаю. Замість цього, вони прагнуть створити глобальні торговельні відносини, які були б менш ризиковими через залежність від однієї країни.

Саміт лідерів країн "Великої сімки"

Нагадаємо, що лідери країн "Групи семи" збираються в японському місті Хіросіма на саміт G7. Серед найважливіших питань — перекриття лазівок для обходу санкцій проти РФ та боротьба за вплив з Китаєм.

Також ми повідомляли, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прилетів до японської Хіросіми. У цьому місті відбудеться саміт лідерів країн Великої сімки.

Додамо, що лідери країни Великої сімки оголосять на саміті G7 в Токіо про нові заходи проти Росії. Ці заходи будуть спрямовані на подальшу ізоляцію країни-агресора і, як наслідок, послаблення можливостей вести війну в Україні.