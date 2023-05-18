Стали відомі головні теми на саміті G7 в Японії

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у супроводі своєї дружини прибув в Японію напередодні саміту лідерів G7. Фото: REUTERS/Androniki Christodoulou

У четвер, 18 травня, лідери країн "Групи семи" збираються в японському місті Хіросіма на саміт G7. Серед найважливіших питань — перекриття лазівок для обходу санкцій проти РФ та боротьба за вплив з Китаєм.

Про це пише Bloomberg.

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Видання зазначає, що одним із найбільших викликів для "Великої сімки" є залучення країн за межами групи, особливо тих, які називають Глобальним Півднем - в Африці, на Близькому Сході, в Латинській Америці та в країнах Азії.

Головна мета Глобального Півдня полягає в тому, що G7 має зробити більше, ніж просто вказати, що вони прислухаються. Країни шукають ясності щодо боргової підтримки та інших економічних гарантій.

Крім того, лідери G7 об’єднаються зі своїми колегами з Європейського Союзу в Японії, щоб знайти шляхи усунення лазівок обходу санкцій, які введені проти РФ.

"Вони обговорять можливість майже повної заборони експорту до Росії, хоча ця пропозиція стикається з серйозними перешкодами", — пише Bloomberg.

Також буде єдина демонстрація підтримки України, яка готується до контрнаступу.

Вказано, що це одні з головних речей на яких лідери "Великої сімки" — США, Японія, Німеччина, Франція, Великобританія, Італія та Канада мають зосередитися під час зустрічі.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, лідери Великої сімки на саміті у Японії оголосять про нові санкції проти Росії. Ці санкції стосуватимуться енергетичної сфери країни-агресора та експорту товарів та технологій, потрібних для військово-промислового комплексу РФ.