Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Стали відомі головні теми на саміті G7 в Японії arrow

Стали відомі головні теми на саміті G7 в Японії

18 травня 2023 13:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Стали відомі головні теми на саміті G7 в Японії
Канцлер Німеччини Олаф Шольц у супроводі своєї дружини прибув в Японію напередодні саміту лідерів G7. Фото: REUTERS/Androniki Christodoulou
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У четвер, 18 травня, лідери країн "Групи семи" збираються в японському місті Хіросіма на саміт G7. Серед найважливіших питань — перекриття лазівок для обходу санкцій проти РФ та боротьба за вплив з Китаєм.

Про це пише Bloomberg.

Читайте також:

Що будуть обговорювати на G7

Видання зазначає, що одним із найбільших викликів для "Великої сімки" є залучення країн за межами групи, особливо тих, які називають Глобальним Півднем - в Африці, на Близькому Сході, в Латинській Америці та в країнах Азії.

Головна мета Глобального Півдня полягає в тому, що G7 має зробити більше, ніж просто вказати, що вони прислухаються. Країни шукають ясності щодо боргової підтримки та інших економічних гарантій.

Крім того, лідери G7 об’єднаються зі своїми колегами з Європейського Союзу в Японії, щоб знайти шляхи усунення лазівок обходу санкцій, які введені проти РФ.

"Вони обговорять можливість майже повної заборони експорту до Росії, хоча ця пропозиція стикається з серйозними перешкодами", — пише Bloomberg.

Також буде єдина демонстрація підтримки України, яка готується до контрнаступу.

Вказано, що це одні з головних речей на яких лідери "Великої сімки" — США, Японія, Німеччина, Франція, Великобританія, Італія та Канада мають зосередитися під час зустрічі.

 

Нагадаємо, за даними ЗМІ, лідери Великої сімки на саміті у Японії оголосять про нові санкції проти Росії. Ці санкції стосуватимуться енергетичної сфери країни-агресора та експорту товарів та технологій, потрібних для військово-промислового комплексу РФ.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Оновлено

17:52У частині областей України пролунав сигнал тривоги, чутно вибухи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB