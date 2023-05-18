Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Байден прибув до Японії на саміт G7: онлайн-трансляція arrow

Байден прибув до Японії на саміт G7: онлайн-трансляція

18 травня 2023 11:13
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Байден прибув до Японії на саміт G7: онлайн-трансляція
Прибуття Джо Байдена в Японію. Фото: Reuters/Issei Kato
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прилетів до японської Хіросіми. У цьому місті відбудеться саміт лідерів країн Великої сімки.

Онлайн-трансляцію можна дивитися на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Читайте також:

Байден в Японії

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прилетів до Японії.

Там у Хіросімі господар Білого дому візьме участь у саміті лідерів країн Великої сімки.

Про що говоритимуть сильні світу цього

Саміт Групи семи буде присвячений актуальним питанням сьогодення.

Зокрема, окрема заява лідерів країн G7 стосуватиметься засудження російської агресії проти України.

Також Велика сімка планує посилити тиск на треті країни, які допомагають Росії обходити західні санкції.

Крім того, країни Групи семи торкнуться теми зовнішньополітичної експансії Китаю.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, лідери Великої сімки на саміті у Японії оголосять про нові санкції проти Росії. Ці санкції стосуватимуться енергетичної сфери країни-агресора та експорту товарів та технологій, потрібних для військово-промислового комплексу РФ.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB