Байден прибув до Японії на саміт G7: онлайн-трансляція

Прибуття Джо Байдена в Японію. Фото: Reuters/Issei Kato

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прилетів до японської Хіросіми. У цьому місті відбудеться саміт лідерів країн Великої сімки.

Онлайн-трансляцію можна дивитися на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Читайте також:

Байден в Японії

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прилетів до Японії.

Там у Хіросімі господар Білого дому візьме участь у саміті лідерів країн Великої сімки.

Про що говоритимуть сильні світу цього

Саміт Групи семи буде присвячений актуальним питанням сьогодення.

Зокрема, окрема заява лідерів країн G7 стосуватиметься засудження російської агресії проти України.

Також Велика сімка планує посилити тиск на треті країни, які допомагають Росії обходити західні санкції.

Крім того, країни Групи семи торкнуться теми зовнішньополітичної експансії Китаю.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, лідери Великої сімки на саміті у Японії оголосять про нові санкції проти Росії. Ці санкції стосуватимуться енергетичної сфери країни-агресора та експорту товарів та технологій, потрібних для військово-промислового комплексу РФ.