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На саміті G7 будуть зроблені кроки для посилення ізоляції Росії, — Кірбі

17 травня 2023 07:58
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
На саміті G7 будуть зроблені кроки для посилення ізоляції Росії, — Кірбі
Представник Білого дому Джон Кірбі на брифінгу. Фото: Reuters/Leah Millis
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Лідери країни Великої сімки оголосять на саміті G7 в Токіо про нові заходи проти Росії. Ці заходи будуть спрямовані на подальшу ізоляцію країни-агресора і, як наслідок, послаблення можливостей вести війну в Україні.

Про це на брифінгу у Білому домі заявив  координатор Ради нацбезпеки адміністрації президента США Джон Кірбі.

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Єдність Великої сімки

За словами Джона Кірбі, Група семи протягом повномасштабного вторгнення чітко стала на бік України.

"G7 демонструвала солідарність з Україною, згуртовувала світ на підтримку України та відрізала Путіна від ключових технологій і фінансування по всьому світу", — наголосив представник адміністрації президента США.

Зараз єдність Великої сімки значно сильніша, ніж рік тому, упевнений Кірбі.

Наступні кроки проти Росії

Також Джон Кірбі анонсував жорсткі антиросійські рішення, які будуть ухвалені на саміті Великої сімки у Токіо.

"Ви побачите конкретні дії щодо подальшої ізоляції Росії та послаблення її здатності вести жорстоку війну", — наголосив радник президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена.

Нагадаємо, 15 травня інформаційне агентство Reuters заявило, що лідери Великої сімки на саміті у Японії оголосять про нові санкції проти Росії. Ці санкції стосуватимуться енергетичної сфери країни-агресора та експорту товарів та технологій, потрібних для військово-промислового комплексу РФ. 

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