Риши Сунак на саммите G7 обратился к Путину

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Фото: Daniel Leal/Pool via REUTERS

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на саммите стран G7 в японском городе Хиросима обратился к российскому диктатору Владимиру Путину. Он заявил, что западные союзники продолжат поддерживать Украину и дальше.

Об этом сообщает SkyNews.

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"Прямое" сообщение Путину

Сунак подчеркнул, что мировые лидеры не планируют отступать в вопросе поддержки Украины.

"Россия должна знать, что мы и другие страны непоколебимы в своей решимости поддерживать Украину не только здесь и сейчас, предоставляя ей ресурсы, необходимые для защиты, но и в долгосрочной перспективе", — отметил Сунак.

Он также сказал "прямое" сообщение российскому диктатору:

"Мы никуда не пойдем".

Напомним, сегодня, 19 мая, Великобритания объявила о новых санкциях против Российской Федерации. Они направлены против юридических и физических лиц, связанных со способностью финансировать и вести войну против Украины.

Также мы писали, что сегодня стартует саммит стран G7 в японском городе Хиросима. Участники планируют поговорить о войне в Украине, ядерной угрозе и новых санкциях против РФ. К тому же на саммите выступит президент Владимир Зеленский.

Добавим, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что войдет в новый пакет санкций США против России. Он также подробнее рассказал об ограничениях Британии против РФ.