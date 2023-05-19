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Єрмак розповів про санкції США та Британії проти РФ

19 травня 2023 12:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Єрмак розповів про санкції США та Британії проти РФ
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що увійде в новий пакет санкцій США проти Росії. Він також детальніше розповів про обмеження Британії проти РФ. 

Про це Андрій Єрмак написав у своєму Telegram-каналі.

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"До нового пакету санкцій США проти РФ увійдуть близько 300 компаній, суден і літаків. США запровадять експортні обмеження щодо близько 70 компаній із Росії та третіх країн", — розповів Єрмак. 

Нові санкції Британії проти РФ

За словами керівника ОП, у список оголошеного санкційного пакета Великої Британії потрапили:

  • 13 членів ради директорів компанії "Газпром-Нефть" і п'ять членів ради директорів "Транснефть".
  • Призначений Росією так званий керівник Запорізької АЕС Олег Романенко, а також мільярдер Ігор Алтушкін з "Російською мідною компанією".
  • 20 керівників оборонного сектору. Це директори "Концерну Калашникова", АТ "БМЗ", яке виробляє протипіхотні та протитанкові міни та інші.
  • "Сєвєрсталь", "Мечел-Сталь Менеджмент" та інші.
  • Компанії, пов’язані з "Росатомом", зокрема UMATEX і TRINITI. 

"Наша міжнародна група Макфола-Єрмака розробила низку пропозицій в Action Plan 2.0 щодо обмежень. Дуже добре, що вони враховуються в санкційних пакетах наших союзників проти РФ", — додав Єрмак.

Нагадаємо, сьогодні, 19 травня, Велика Британія оголосила про нові санкції проти Російської Федерації. Вони спрямовані проти юридичних і фізичних осіб, пов'язаних з спроможністю фінансувати та вести війну проти України.

Також ми писали, що сьогодні стартує саміт країн G7 в японському місті Хіросіма. Учасники планують поговорити про війну в Україні, ядерну загрозу та нові санкції проти РФ. До того ж на саміті виступить президент Володимир Зеленський.

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