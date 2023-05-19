Британія запровадила нові санкції проти Росії

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Фото: REUTERS/Russell Cheyne

Сьогодні, 19 травня, Велика Британія оголосила про нові санкції проти Російської Федерації. Вони спрямовані проти юридичних і фізичних осіб, пов'язаних з спроможністю фінансувати та вести війну проти України.

Про це йдеться на сайті уряду Британії.

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Загалом Британія запровадила 86 санкцій. Вони пов'язані з енергетичним, металургійним, оборонним, транспортним та фінансовим секторами Росії.

Ці рішення були прийняті після того, як прем'єр-міністр Ріші Сунак оголосив про нові заборони на імпорт російських алмазів і металів на саміті "Великої сімки" в Японії.

У заяві йдеться, що Британія ввела заборону на імпорт російської міді, алюмінію та нікелю. За американськими даними, у 2021 році експорт алмазної промисловості РФ склад 4 мільярди доларів.

Під санкції потрапили також компанії, пов'язані з "Росатомом", які виробляють передові матеріали і технології.

Міністр закордонних справ Британії оголосив, що суверенні активи Росії в юрисдикціях країни залишатимуться заблокованими доти, доки РФ не погодиться заплатити за шкоду, яку вона завдала Україні.

"Поєднуючи ці санкції з новими заборонами на імпорт російських алмазів і металів, Велика Британія працює з міжнародними партнерами над подальшим обмеженням здатності Росії вести свою незаконну війну, посиленням економічного тиску і протидією всім новим формам обходу, доки Україна не переможе", — йдеться у повідомленні.

Енергетика

Велика Британія вживає нових заходів проти енергетичного сектору Росії на основі заборони імпорту вугілля, нафти та скрапленого природного газу, запровадивши санкції проти дев'яти організацій.

До списку також потрапили Олег Романенко, керівник Запорізької атомної електростанції, який перебував у змові з російським урядом, експлуатуюча організація Запорізької атомної електростанції, 13 членів ради директорів "Газпром-нафти" та п'ять членів ради директорів "Транснафти".

Метали

Під санкції потрапили олігарх-мільярдер Ігор Алтушкін, який володіє Російською мідною компанією та вісім інших компаній, пов'язаних з виробництвом металів.

Транспорт

Під обмеження також потрапили 24 фізичні та юридичні особи, пов'язані з російськими транспортними послугами.

До них належать Pawell Shipping Co LLP, Державна зернова корпорація (ГЗК) та її директор Микита Бусел, які пов'язані з систематичним розкраданням українського зерна.

Шість великих російських судноплавних компаній, які уможливили та підтримували економіку Путіна у воєнний час, також потрапили під санкції.

Військова сфера

"20 керівників оборонних відомств і компаній були піддані санкціям в рамках сьогоднішнього рішення націленого на осіб і організації, які підтримують триваючу військову активність Росії, оснащуючи як російські збройні сили, так і групу "Вагнера", — йдеться у повідомленні.

Банки

П'ять фінансових установ також потрапили під санкції, що ще більше ізолює Росію від світової фінансової системи та підриває військовий потенціал Путіна.

Нагадаємо, сьогодні, 19 травня, стартує саміт країн G7 в японському місті Хіросіма. Учасники планують поговорити про війну в Україні, ядерну загрозу та нові санкції проти РФ. До того ж на саміті виступить президент Володимир Зеленський.