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РФ снова угрожает: минобороны оккупантов сделало ряд заявлений о прекращении зерновой сделки

19 июля 2023 18:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
РФ снова угрожает: минобороны оккупантов сделало ряд заявлений о прекращении зерновой сделки
Корабль с зерном в Черном море. Фото: REUTERS/Mehmet Emin Caliskan
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Министерстве обороны России сделали ряд заявлений о прекращении Черноморского зернового соглашения. Там продолжают угрожать.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на Минобороны РФ.

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"С 00:00 по московскому времени 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения", — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ заявили, что страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в войну в Украине. К тому же в министерстве объявили временно опасными для судоходства морские районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря.

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Пост росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, срок действия "зернового соглашения" был до 17 июля. Недавно в Кремле заявили, что Черноморский коридор не будет работать до выполнения их условий. Речь идет о возобновлении экспорта российского аммиака через порт Южный Одесской области.

Также мы писали, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия "использует голод как инструмент" для достижения своих целей. Она медленно убивает зерновую инициативу, благодаря которой Украине удавалось экспортировать зерно по всему миру с начала полномасштабной войны.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский направил официальные письма Президенту Турции Реджепу Эрдогану и Генсеку ООН Антониу Гутеррешу о продлении зернового соглашения. По его словам, Украина, ООН и Турция совместной работой "могут обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование судов".

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