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В ООН закликали Росію не виходити із зернової угоди

17 липня 2023 19:03
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В ООН закликали Росію не виходити із зернової угоди
Антоніу Гутерреш. Фото: Ukrainian Presidential Press
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Генсек ООН Антоніу Гутерреш засмутився через рішення РФ про вихід з Чорноморської зернової ініціативи. Він закликав російського диктатора Володимира Путіна змінити рішення.

Про це повідомила пресслужба ООН.

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Що сказав Гутерреш

"Я глибоко шкодую про рішення Російської Федерації припинити реалізацію Чорноморської ініціативи, включаючи скасування російських гарантій безпеки судноплавства в північно-західній частині Чорного моря", — зауважив він.

За його словами, експорт зерна з України через Чорне море є важливим для продовольчої безпеки світу.

"Ця ініціатива забезпечує безпечне проходження понад 32 мільйонів метричних тонн продовольчих товарів з українських портів. А Всесвітня продовольча програма відправила понад 725 000 тонн допомоги людству для підтримки гуманітарних операцій", — нагадав Гутерреш.

Лист Путіну

Крім того, генеральний секретар ООН вирішив надіслати Путіну лист, де запропонував зберегти Чорноморську ініціативу.

"У цьому листі, який я вважаю за необхідне процитувати, я підкреслюю, що, цитую, "з моменту підписання меморандуму про взаєморозуміння, а також з урахуванням заходів, вжитих Російською Федерацією, російська торгівля зерном, як і обсяги експорту, і ринки добрив стабілізуються. Російський експорт наближається до повного відновлення, про що заявляють Російський союз експортерів зерна та Російська асоціація виробників добрив", — додав він.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що зернова угода "увійшла в історію як дипломатичний успіх". Продовження роботи Чорноморського коридору планують обговорити з Путіним у серпні. 

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