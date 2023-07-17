В ООН закликали Росію не виходити із зернової угоди
Генсек ООН Антоніу Гутерреш засмутився через рішення РФ про вихід з Чорноморської зернової ініціативи. Він закликав російського диктатора Володимира Путіна змінити рішення.
Про це повідомила пресслужба ООН.
Що сказав Гутерреш
"Я глибоко шкодую про рішення Російської Федерації припинити реалізацію Чорноморської ініціативи, включаючи скасування російських гарантій безпеки судноплавства в північно-західній частині Чорного моря", — зауважив він.
За його словами, експорт зерна з України через Чорне море є важливим для продовольчої безпеки світу.
"Ця ініціатива забезпечує безпечне проходження понад 32 мільйонів метричних тонн продовольчих товарів з українських портів. А Всесвітня продовольча програма відправила понад 725 000 тонн допомоги людству для підтримки гуманітарних операцій", — нагадав Гутерреш.
Лист Путіну
Крім того, генеральний секретар ООН вирішив надіслати Путіну лист, де запропонував зберегти Чорноморську ініціативу.
"У цьому листі, який я вважаю за необхідне процитувати, я підкреслюю, що, цитую, "з моменту підписання меморандуму про взаєморозуміння, а також з урахуванням заходів, вжитих Російською Федерацією, російська торгівля зерном, як і обсяги експорту, і ринки добрив стабілізуються. Російський експорт наближається до повного відновлення, про що заявляють Російський союз експортерів зерна та Російська асоціація виробників добрив", — додав він.
Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що зернова угода "увійшла в історію як дипломатичний успіх". Продовження роботи Чорноморського коридору планують обговорити з Путіним у серпні.