"Репутационный крах": в ОП прокомментировали отказ Путина ехать на саммит БРИКС

Михаил Подоляк. Фото: Факты

Отмена визита президента России Владимира Путина на саммит БРИКС в Южно-Африканскую Республику демонстрирует, что международное право выполняет свои функции. Поэтому российский диктатор должен быть на скамье подсудимых.

Об этом написал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в своем Twitter.

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"Человек с ордером на арест, выданным МКС (Гаага), не поедет в ЮАР на саммит БРИКС. Независимо от того, что все еще имеет статус "президента". Именно так и должно работать международное право", — подчеркнул он.

Скамья подсудимых для Путина

По его словам, целью международного права является то, чтобы вынудить преступников, таких как Путин, "оглядываться по сторонам".

"Совершил преступление? Начинай оглядываться по сторонам. Ограничение любых возможностей, страх передвижения, самоизоляция, репутационный крах. В конце обязательна скамья подсудимых", — подчеркнул советник.

Скриншот сообщения

Ранее сообщалось, что Владимир Путин не поедет на саммит стран БРИКС в Южную Африку. На саммите Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Напомним, российское руководство может быть осуждено заочно. Украина и партнеры обсуждают такой формат спецтрибунала.