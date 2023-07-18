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У МЗС розповіли, чи може відбутися спецтрибунал над Путіним заочно

18 липня 2023 18:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У МЗС розповіли, чи може відбутися спецтрибунал над Путіним заочно
Посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російське керівництво можуть засудити заочно. Наразі Україна та партнери обговорюють такий формат спецтрибуналу.

Про це розповів посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич під час брифінгу, передає "РБК-Україна".

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"Варто говорити не про трибунал "in absentia", а про процес. Тому що трибунал — це є орган, це суд. Відповідно суд може працювати або лише за присутності обвинувачених осіб, або ж відсутності. Тобто "in absentia" — це по суті заочне провадження", — каже Кориневич.

За його словами, наразі більшість міжнародних трибуналів "in absentia" не працюють. Однак трибунали створені на основі національних судових систем працюють за формами, які розглядає конкретна держава.

"Тобто це буде залежати від того, на якій основі буде побудований спецтрибунал. Це безумовно, у тому числі, залежить від тих консультацій, які ми проводили і будемо далі проводити з нашими партнерами. Тому у питанні провадження є багато "підводних каменів", зокрема, забезпечення права на справедливий суд і різні інші стандарти", — додав посол.

Нагадаємо, наступного року вже може запрацювати Міжнародний спеціальний трибунал для військового та політичного керівництва Росії. Практично всі цивілізовані країни світу підтримали створення спецтрибуналу для притягнення російського диктатора Володимира Путіна та його найближчого оточення до відповідальності.

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