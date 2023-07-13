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Путін може не поїхати на саміт БРІКС через ордер Гааги на арешт

13 липня 2023 18:49
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Путін може не поїхати на саміт БРІКС через ордер Гааги на арешт
Володимир Путін. Фото: Associated Press
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Через бунт очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та виданий ордер на арешт російського президента, у Путіна виникли деякі побоювання. У зв'язку з цими обставинами у Кремлі досі не можуть прийняти рішення щодо поїздки російського диктатора на саміт БРІКС, що пройде у Південно-Африканській Республіці.

Про це пише The Moscow Times.

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Ізольований Путін

У виданні кажуть, що нині у Кремлі хотіли би якнайшвидше заявити про перший офіційний міжнародний візит Путіна після того, як видали ордер МКС. Це б показало західним суперникам, що Путін не в ізоляції, а росіянам, що він досі є сильним та стабільним.

За інформацією журналістів, багато невдач спонукали російського президента до відчуття невпевненості та сумнівів.

"У Кремлі та МЗС готують два базові сценарії участі Росії в саміті БРІКС. Перший — з Путіним. Другий — побоювання за внутрішню і зовнішню безпеку переважають. Путін залишається в Москві і виступає по відеоконференцзв'язку. Але в ПАР все одно летить делегація чиновників", — йдеться у виданні.

Участь президента РФ у саміті

Відомо, що у ПАР 22-24 серпня проведуть саміт БРІКС, в якому, ймовірно, візьме участь президент РФ. 

Уряд Південно-Африканської Республіки оголосив про імунітет для лідерів країн БРІКС, які зустрінуться в Йоханесбурзі у серпні. Але при цьому ордер МКС про затримання Володимира Путіна нібито не планують ігнорувати.

Нагадаємо, після заколоту найманців Євгена Пригожина в Росії президент РФ Володимир Путін 29 червня в Кремлі зустрічався з командирами і керівництвом ПВК "Вагнер". На зустрічі були присутні 35 осіб.

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