Комитет Рады поддержал отставку Свириденко
Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной Раде принять отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Этот вопрос парламент рассмотрит уже сегодня. Отставка Свириденко повлечет за собой отставку всего правительства.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.
В Раде зарегистрировали постановление об отставке Свириденко
"Рассмотрев заявление об отставке премьер-министра Украины Юлии Свириденко, выяснив позицию народных депутатов Украины — членов Комитета и всесторонне обсудив вопрос, Комитет решил рекомендовать Верховной Раде Украины в соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины принять отставку премьер-министра Украины Юлии Свириденко", — говорится в документе.
В комитете напомнили, что премьер-министр освобождается от должности со дня принятия решения о его отставке на пленарном заседании Верховной Рады.
"Принятие Верховной Радой Украины решения об отставке премьер-министра Украины влечет за собой отставку всего состава Кабинета министров Украины" , — добавили народные депутаты.
Как писали Новини.LIVE, Свириденко получит новую должность. В 2025 году премьер-министр заняла третье место в категории "Политики" рейтинга "100 самых влиятельных украинцев" по версии журнала "Фокус".
Также Новини.LIVE сообщали, когда Рада изберет новый Кабмин. Предположительно, это произойдет уже в четверг, 16 июля. Главой правительства, вероятно, станет нынешний председатель "Укрнафты" Сергей Корецкий.