Рада лишила мандата народного депутата Андрея Холодова
В среду, 9 августа, Парламент досрочно прекратил депутатские полномочия нардепа от фракции "Слуга народа" Андрея Холодова. Он с января 2023 находится за границей.
Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.
Холодов остался без мандата
"Парламент досрочно прекратил депутатские полномочия народного депутата Украины Холодова А.И. За постановление проголосовали — 308 депутатов. Еще двое — воздержались", — говорится в сообщении Железняка.
Перед этим нардеп сообщил, что в состав Рады вошла Наталья Лактионова от партии "Слуга народа".
Что не так с Холодовым
Журналисты "Схем" выяснили, что Андрей Холодов уехал из Украины еще в январе 2023 и больше не возвращался. Он выехал в Румынию через пункт пропуска "Порубное" в Черновицкой области. Полгода его не было и он не участвовал и не голосовал на заседаниях.
Уже 31 июля от него в Верховную Раду поступило заявление о сложении полномочий . Тогда же Холодов был исключен из партии "Слуга народа".
Напомним, нардеп Юрий Аристов, "попавшийся" на Мальдивах, сообщил о сложении полномочий.
После этого Аристову объявили подозрение за отдых на Мальдивах.