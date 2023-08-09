Рада лишила мандата народного депутата Андрея Холодова

Народный депутат Андрей Холодов. Фото: из соцсетей

В среду, 9 августа, Парламент досрочно прекратил депутатские полномочия нардепа от фракции "Слуга народа" Андрея Холодова. Он с января 2023 находится за границей.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

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"Парламент досрочно прекратил депутатские полномочия народного депутата Украины Холодова А.И. За постановление проголосовали — 308 депутатов. Еще двое — воздержались", — говорится в сообщении Железняка.

Перед этим нардеп сообщил, что в состав Рады вошла Наталья Лактионова от партии "Слуга народа".

Что не так с Холодовым

Журналисты "Схем" выяснили, что Андрей Холодов уехал из Украины еще в январе 2023 и больше не возвращался. Он выехал в Румынию через пункт пропуска "Порубное" в Черновицкой области. Полгода его не было и он не участвовал и не голосовал на заседаниях.

Уже 31 июля от него в Верховную Раду поступило заявление о сложении полномочий . Тогда же Холодов был исключен из партии "Слуга народа".

Напомним, нардеп Юрий Аристов, "попавшийся" на Мальдивах, сообщил о сложении полномочий.

После этого Аристову объявили подозрение за отдых на Мальдивах.