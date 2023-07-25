Нардеп Юрій Арістов, який "попався" на Мальдівах, складає повноваження

Народний депутат від "Слуги народу" Юрій Арістов. Фото: Вікіпедія

Заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, а також нардеп від "Слуги народу" Юрій Арістов написав заяву про складання повноважень. Її розглянуть на наступному пленарному засіданні.

Про це повідомив голова верховної Ради України Руслан Стефанчук.

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Арістов складає повноваження

За словами Стефанчука, заява надійшла до Верховної Ради сьогодні, 25 липня. У ній Юрій Арістов повідомив про те, що хоче скласти повноваження народного депутата.

"До Верховної Ради України надійшла заява від народного депутата України Арістова Ю.Ю. про складання повноважень народного депутата України. Заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні", — йдеться у повідомленні.

Заява депутата Юрія Арістова. Фото: скриншот

Передісторія

Відомо, що у середині липня цього року депутата Юрія Арістова помітили на відпочинку у п'ятизірковому готелі, який розташований на Мальдівах.

Журналісти зв'язалися з адміністрацією готелю. У телефонній розмові підтвердили, що Арістов жив там, проте вже виїхав.

Своєю чергою нардеп досі не прокоментував цю ситуацію. Однак на це звернув увагу очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він заявив, що перевірить усю інформації і в разі чого буде ініціювати питання щодо призупинення членства цього нардепа у фракції.

Нагадаємо, за останні пів року Національне агентство з питань запобігання корупції встановило чимало фактів придбання коштовного майна серед місцевих депутатів та правоохоронців. Зокрема, нерухомості у столиці.