Рада позбавила мандата народного депутата Андрія Холодова

Народний депутат Андрій Холодов. Фото: із соцмереж

У середу, 9 серпня, Парламент достроково припинив депутатські повноваження нардепа від фракції "Слуга народу" Андрія Холодова. Він із січня 2023 року перебуває за кордоном.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

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"Парламент достроково припинив депутатські повноваження народного депутата України Холодова А.І. За постанову проголосували — 308 депутатів. Ще двоє — утримались", — йдеться у повідомленні Железняка.

Перед цим нардеп повідомив, що до складу Ради увійшла Наталья Лактіонова від партії "Слуга народу".

Що не так із Холодовим

Журналісти "Схем" з'ясували, що Андрій Холодов виїхав з України ще у січні 2023 року і більше не повертався. Він виїхав до Румунії через пункт пропуску "Порубне" у Чернівецькій області. Пів року його не було і він не брав ніякої участі і не голосував на засіданнях.

Вже 31 липня від нього до Верховної Ради надійшла заява про складання повноважень. Тоді ж Холодова виключили з партії "Слуга народу".

Нагадаємо, нардеп Юрій Арістов, який "попався" на Мальдівах, повідомив про складання повноважень.

Додамо, що після цього Арістову оголосили підозру за відпочинок на Мальдівах.