Холодов склав мандат: офіційна заява нардепа

Депутат Андрій Холодов. Фото: google

Народний депутат від партії "Слуга народу" Андрій Холодов надіслав до Верховної Ради заяву про складання повноважень. Будучи закордоном, він, зокрема, пояснив це проблемами у сім'ї.

Свій коментар Андрій Холодов оприлюднив у себе в Telegram.

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Коментар Холодова

"Не вічні наші статуси і посади. І ми не вічні. Я зрозумів це як ніхто, коли під час війни в мою родину прийшла хвороба", — написав депутат.

Як пояснює Холодов, його дружина захворіла і наразі проходить лікування. Через це він більше не може поєднувати обов'язки депутата та глави сім'ї, а також займатись вихованням дитини.

"Але надалі я не можу суміщати обовʼязки глави сімʼї, займатись лікуванням дружини, дитини та одночасно бути присутнім на всіх засіданнях Верховної Ради. Тому я прийняв рішення скласти повноваження народного депутата, щоб моє місце зайняла людина, яка зможе цілком присвятити себе цій роботі", — пояснює Холодов.

Своєю чергою депутат подякував команді за роботу та запевнив, що й надалі продовжить допомагати ЗСУ та робитиме все для майбтньої перемоги України.

"Буду робити все для нашої перемоги, але вже не у статусі народного депутата, і не бачу в цьому жодних проблем", — каже депутат.

Коментар Холодова. Фото: скриншот

Нагадаємо, ми писали, що 31 липня Верховна рада отримала заяву від народного депутата України партії "Слуга народу" Андрія Холодова. Нардеп, зокрема, повідомив про складання своїх повноважень.

Після цього голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк підписала розпорядження про виключення з партії нардепа Андрія Холодова. Також вона прокоментувала ситуацію, яка склалася з депутатом.