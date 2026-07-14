Рада отправила Кабмин в отставку, уволив премьера

Кабинет министров в зале Рады. Фото: пресс-служба парламента

Иванна Чайка редактор политических новостей

Во вторник, 14 июля, Верховная Рада приняла отставку премьер-министра Юлии Свириденко. В результате уволено все правительство. "За" проголосовали 258 народных депутатов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

Парламент одобрил отставку Свириденко

"В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 и частью второй статьи 115 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: принять отставку премьер-министра Украины Свириденко Юлии Анатольевны", — говорится в тексте постановления.

Свириденко, в свою очередь, поблагодарила министров из своей команды, народных депутатов и президента Украины Владимира Зеленского.

Также она написала пост в Telegram, в котором отметила, что работать на благо Украины было для неё честью.

Сообщение Юлии Свириденко. Фото: скриншот

Отметим, что действующее правительство пробыло у власти менее года.

Преемником Свириденко может стать глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий. Главу нового правительства парламент изберет уже 16 июля.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Верховная Рада приняла закон, расширяющий права военнослужащих, уволенных условно-досрочно для прохождения службы по контракту. Документ предоставляет им право на ежегодный оплачиваемый отпуск, лечение, отпуска по семейным обстоятельствам и определяет новые правила перевода между воинскими частями. Кроме того, закон уточняет перечень оснований, по которым такие военнослужащие могут быть уволены со службы.

Также парламент поддержал очередное продление действия военного положения в Украине, поэтому после вступления закона в силу особый правовой режим будет действовать еще 90 суток. В то же время народные депутаты приняли решение о продлении всеобщей мобилизации — ее действие продлено еще на три месяца, начиная со 2 августа 2026 года.