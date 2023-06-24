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Путину отказался помогать еще один союзник

24 июня 2023 18:22
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Путину отказался помогать еще один союзник
Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Иран прокомментировал бунт владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в России. Иранцы подчеркнули, что эта война есть внутреннее дело России, а не международная проблема.

Об этом сообщило информационное агентство "РИА Новости".

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Реакция Тегерана

Представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Каанани прокомментировал войну на территории России, которую против Путина и его властей развязал владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин.

Он заявил, что Иран поддерживает главенство закона на всей территории Российской Федерации.

Поможет ли Иран России

Что касается возможной помощи Путину в борьбе с мятежниками, глава МИД Ирана подчеркнул, что эта история не является международным конфликтом.

Инцидент в России с ЧВК "Вагнер" является внутренним делом РФ, подчеркнул Каанани.

Напомним, ранее фактически отказал России в помощи президент другого члена ОДКБ, Казахстана, Касым-Жомарт Токаев, заявив, что это внутреннее дело самой РФ.

Совет безопасности Беларуси поддержал российские власти в ее войне с частной военной компанией Евгения Пригожина, но призывал к миру, а о военной помощи Владимиру Путину даже не заикнулся.

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