Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Чи введе Казахстан війська на допомогу Росії: коментар Токаєва arrow

Чи введе Казахстан війська на допомогу Росії: коментар Токаєва

24 червня 2023 13:58
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чи введе Казахстан війська на допомогу Росії: коментар Токаєва
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Фото: Reuters/Sputnik/Ilya Pitalev/Kremlin
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв прокоментував бунт Євгена Пригожина на півдні Росії. Токаєв зазначив, що усі події в Ростові та сусідніх регіонах РФ є внутрішньою російською справою.

Про це повідомляє Казахське телеграфне агентство КазТАГ.

Читайте також:

Дзвінок Путіна

Після Олександра Лукашенка президент Росії подзвонив казахстанському лідеру Касим-Жомарту Токаєву.

Він повідомив президенту сусідньої держави про ситуацію в Росії, зокрема, про бунт Євгена Пригожина.

Розмова Путіна з Токаєвим
Розмова Путіна з Токаєвим

Відповідь Токаєва

Коментуючи події в сусідній державі, Касим-Жомарт Токаєв наголосив, що усе це — внутрішня справа самої Росії.

Це, очевидно, має означати відмову Казахстану від військової допомоги російському режиму.

"Конституційний порядок і верховенство закону є неодмінною умовою підтримки правопорядку країни. Це є основою безпеки суспільства та його успішного розвитку", — наголосив Токаєв.

Що відомо про бунт Пригожина

23 червня власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що голова Міноборони РФ Сергій Шойгу особисто керував операцією зі знищення "вагнерівців". На конфлікт між Пригожиним та Шойгу відреагували у Кремлі

Також відомо, що проти власника Пригожина у Росії відкрили кримінальну справу. Йому інкримінують "заклик до збройного заколоту".

Сьогодні вночі, 24 червня, найманці ПВК "Вагнер" відмовилися коритися військовому керівництву РФ. Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові. 

Пригожин записав з Ростова-на-Дону відео, у якому заявив, що "вагнерівці" захопили і тримають під контролем усі військові об’єкти у Ростові-на-Дону. Власник ПВК вимагає зустрічі із Сергієм Шойгу та Валерієм Герасимовим.

У зв'язку з подіями у Ростові-на-Дону з терміновим зверненням виступив російський диктатор Володимир Путін.

Нагадаємо, раніше також стало відомо, що найманці ПВК "Вагнер" взяли в полон 180 російських військовослужбовців. Інцидент стався у Воронезькій області Росії. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB