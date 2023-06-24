Чи введе Казахстан війська на допомогу Росії: коментар Токаєва

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Фото: Reuters/Sputnik/Ilya Pitalev/Kremlin

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв прокоментував бунт Євгена Пригожина на півдні Росії. Токаєв зазначив, що усі події в Ростові та сусідніх регіонах РФ є внутрішньою російською справою.

Про це повідомляє Казахське телеграфне агентство КазТАГ.

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Дзвінок Путіна

Після Олександра Лукашенка президент Росії подзвонив казахстанському лідеру Касим-Жомарту Токаєву.

Він повідомив президенту сусідньої держави про ситуацію в Росії, зокрема, про бунт Євгена Пригожина.

Розмова Путіна з Токаєвим

Відповідь Токаєва

Коментуючи події в сусідній державі, Касим-Жомарт Токаєв наголосив, що усе це — внутрішня справа самої Росії.

Це, очевидно, має означати відмову Казахстану від військової допомоги російському режиму.

"Конституційний порядок і верховенство закону є неодмінною умовою підтримки правопорядку країни. Це є основою безпеки суспільства та його успішного розвитку", — наголосив Токаєв.

Що відомо про бунт Пригожина

23 червня власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що голова Міноборони РФ Сергій Шойгу особисто керував операцією зі знищення "вагнерівців". На конфлікт між Пригожиним та Шойгу відреагували у Кремлі.

Також відомо, що проти власника Пригожина у Росії відкрили кримінальну справу. Йому інкримінують "заклик до збройного заколоту".

Сьогодні вночі, 24 червня, найманці ПВК "Вагнер" відмовилися коритися військовому керівництву РФ. Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові.

Пригожин записав з Ростова-на-Дону відео, у якому заявив, що "вагнерівці" захопили і тримають під контролем усі військові об’єкти у Ростові-на-Дону. Власник ПВК вимагає зустрічі із Сергієм Шойгу та Валерієм Герасимовим.

У зв'язку з подіями у Ростові-на-Дону з терміновим зверненням виступив російський диктатор Володимир Путін.

Нагадаємо, раніше також стало відомо, що найманці ПВК "Вагнер" взяли в полон 180 російських військовослужбовців. Інцидент стався у Воронезькій області Росії.