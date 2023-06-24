Путіну відмовився допомагати ще один союзник

Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Іран прокоментував бунт власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в Росії. Іранці підкреслили, що ця війна є внутрішньою справою Росії, а не міжнародною проблемою.

Про це повідомило інформаційне агентство "РИА Новости".

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Представник міністерства закордонних справ Ірану Насер Каанані прокоментував війну на території Росії, яку проти Путіна і його влади розв’язав власник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин.

Він заявив, що Іран підтримує верховенство закону на усій території Російської Федерації.

Чи допоможе Іран Росії

Щодо можливої допомоги Путіну в боротьбі з бунтівниками, очільник МЗС Ірану наголосив, що ця історія не є міжнародним конфліктом.

Інцидент в Росії з ПВК "Вагнер" є внутрішньою справою РФ, наголосив Каанані.

Нагадаємо, раніше фактично відмовив Росії у допомозі президент іншого члена ОДКБ, Казахстану, Касим-Жомарт Токаєв, заявивши, що це внутрішня справа самої РФ.

Рада безпеки Білорусі підтримала російську владу у її війні з приватною військовою компанією Євгена Пригожина, але закликала до миру, а про військову допомогу Володимиру Путіну навіть не заїкнулася.