Путіну відмовився допомагати ще один союзник
Іран прокоментував бунт власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в Росії. Іранці підкреслили, що ця війна є внутрішньою справою Росії, а не міжнародною проблемою.
Про це повідомило інформаційне агентство "РИА Новости".
Реакція Тегерана
Представник міністерства закордонних справ Ірану Насер Каанані прокоментував війну на території Росії, яку проти Путіна і його влади розв’язав власник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин.
Він заявив, що Іран підтримує верховенство закону на усій території Російської Федерації.
Чи допоможе Іран Росії
Щодо можливої допомоги Путіну в боротьбі з бунтівниками, очільник МЗС Ірану наголосив, що ця історія не є міжнародним конфліктом.
Інцидент в Росії з ПВК "Вагнер" є внутрішньою справою РФ, наголосив Каанані.
Нагадаємо, раніше фактично відмовив Росії у допомозі президент іншого члена ОДКБ, Казахстану, Касим-Жомарт Токаєв, заявивши, що це внутрішня справа самої РФ.
Рада безпеки Білорусі підтримала російську владу у її війні з приватною військовою компанією Євгена Пригожина, але закликала до миру, а про військову допомогу Володимиру Путіну навіть не заїкнулася.