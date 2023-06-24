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Чи пришле Білорусь війська на допомогу Путіну: заява Радбезу РБ

24 червня 2023 16:18
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чи пришле Білорусь війська на допомогу Путіну: заява Радбезу РБ
Засідання Ради безпеки Білорусі. Фото: БелТА
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Рада безпеки Білорусі підтримала владу Росії у війні з "вагнерівцями". Але про військову допомогу у заяві Радбезу нічого не сказано.

Про це повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ Білорусі.

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Союзниками залишаються

Рада безпеки Білорусі підтримала кремлівський режим у його війні із власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.

"Білорусь була і залишається союзником Росії, що повністю розділяє цілі та завдання "СВО", — йдеться у заяві Радбезу Республіки Білорусь.

Нинішню ситуацію в Росії білоруське керівництво охарактеризувало як таку, яка може привести до катастрофи.

Військ не дадуть

"Ми закликаємо до голосу розуму", — заявили члени Ради безпеки Білорусі.

Але про військову допомогу Росії, зокрема, введення військ в рамках зобов’язань щодо Організації договору з колективної безпеки (ОДКБ), Білорусь — член ОДКБ, як і Росія — не заявила.

Що відомо про бунт Пригожина

23 червня власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що голова Міноборони РФ Сергій Шойгу особисто керував операцією зі знищення "вагнерівців". На конфлікт між Пригожиним та Шойгу відреагували у Кремлі

Також відомо, що проти власника Пригожина у Росії відкрили кримінальну справу. Йому інкримінують "заклик до збройного заколоту".

Сьогодні вночі, 24 червня, найманці ПВК "Вагнер" відмовилися коритися військовому керівництву РФ. Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові. 

Пригожин записав з Ростова-на-Дону відео, у якому заявив, що "вагнерівці" захопили і тримають під контролем усі військові об’єкти у Ростові-на-Дону. Власник ПВК вимагає зустрічі із Сергієм Шойгу та Валерієм Герасимовим.

У зв'язку з подіями у Ростові-на-Дону з терміновим зверненням виступив російський диктатор Володимир Путін.

Раніше також стало відомо, що найманці ПВК "Вагнер" взяли в полон 180 російських військовослужбовців. Інцидент стався у Воронезькій області Росії. 

Нагадаємо, раніше фактично відмовив Росії у допомозі президент іншого члена ОДКБ, Казахстану, Касим-Жомарт Токаєв, заявивши, що це внутрішня справа самої РФ.

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