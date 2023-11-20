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Путин примет участие в виртуальном саммите G20, — The Guardian

20 ноября 2023 13:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Путин примет участие в виртуальном саммите G20, — The Guardian
Президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин примет участие в виртуальном саммите G20. Это будет первая мера, где примут участие как Путин, так и лидеры Запада.

Об этом пишет The Guardian.

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Отмечается, что во время обращения на саммите Путин выложит российскую точку зрения на "глубоко нестабильную ситуацию в мире".

Известно, что это "первая мера за долгое время", в которой примут участие как Путин, так и западные лидеры.

Как пишут российские СМИ, виртуальный саммит G20 состоится в среду, 22 ноября.

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он "готов к новым переговорам" с президентом России Владимиром Путиным. При этом он отметил, что это реально при условии, что диктатор будет готов не только говорить, но и действовать.

Кроме того, исследование, проведенное с использованием искусственного интеллекта для анализа лицевых черт, манеры ходьбы и языка Владимира Путина, подтверждает, что вместо него выступали несколько двойников. Это заявление последовало после возражения от его пресс-секретаря, в ответ на утверждение о смерти Путина от сердечного приступа.

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