Путин примет участие в виртуальном саммите G20, — The Guardian
В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин примет участие в виртуальном саммите G20. Это будет первая мера, где примут участие как Путин, так и лидеры Запада.
Об этом пишет The Guardian.
Путин на виртуальном саммите G20
Отмечается, что во время обращения на саммите Путин выложит российскую точку зрения на "глубоко нестабильную ситуацию в мире".
Известно, что это "первая мера за долгое время", в которой примут участие как Путин, так и западные лидеры.
Как пишут российские СМИ, виртуальный саммит G20 состоится в среду, 22 ноября.
Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он "готов к новым переговорам" с президентом России Владимиром Путиным. При этом он отметил, что это реально при условии, что диктатор будет готов не только говорить, но и действовать.
Кроме того, исследование, проведенное с использованием искусственного интеллекта для анализа лицевых черт, манеры ходьбы и языка Владимира Путина, подтверждает, что вместо него выступали несколько двойников. Это заявление последовало после возражения от его пресс-секретаря, в ответ на утверждение о смерти Путина от сердечного приступа.
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