Шольц готовий до розмови з Путіним, але окреслив чітку вимогу

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що він "готовий до нових переговорів" із президентом Росії Володимиром Путіним. При цьому він зазначив, що це реально лише за умови, що диктатор буде готовий не лише говорити, але і діяти.

Про це пише Sueddeutsche Zeitung.

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Шольц готовий до переговорів

Шольц закликав Путіна "зробити перший крок до можливого мирного врегулювання в Україні".

"Він (президент Росії Володимир Путін. — ред.) має вивести війська. Однак наразі немає жодних ознак того, що це станеться. Путін не повинен домогтися успіху у своїй меті — використовувати силу для анексії частини сусідньої країни", — наголосив канцлер.

Востаннє Шольц і Путін розмовляли телефоном 2 грудня 2022 року. Канцлер неодноразово заявляв, що він "принципово готовий до подальших переговорів, але водночас необхідно, щоб з боку Путіна були помітні зрушення".

Шольц укотре запевнив Україну в тому, що "допомогу в обороні від російського вторгнення надаватимуть стільки, скільки буде потрібно".

Раніше ми повідомляли, що канцлер Німеччини Олаф Шольц зробив заяву щодо можливих перемовин України з Росією. За його словами, на даному етапі це можливо лише за умови виведення російських військ із українських територій.

Нагадуємо, що Німеччина планує надати України зимовий пакет допомоги. Його загальна сума — 1,4 млрд євро.