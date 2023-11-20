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Путін візьме участь у віртуальному саміті G20, — The Guardian

20 листопада 2023 13:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Путін візьме участь у віртуальному саміті G20, — The Guardian
Президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін візьме участь у віртуальному саміті G20. Це буде перший захід, де візьмуть участь як Путін, так і лідери Заходу.

Про це пише The Guardian.

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Зазначається, що під час звернення на саміті Путін викладе російську точку зору на "глибоко нестабільну ситуацію у світі".

Відомо, що це "перший захід за довгий час", в якому візьмуть участь як Путін, так і західні лідери.

Як пишуть російські ЗМІ, віртуальний саміт G20 відбудеться в середу, 22 листопада.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що він "готовий до нових переговорів" із президентом Росії Володимиром Путіним. При цьому він зазначив, що це реально лише за умови, що диктатор буде готовий не лише говорити, але і діяти.

Крім того, дослідження, проведене з використанням штучного інтелекту для аналізу лицьових рис, манери ходьби та мови Володимира Путіна, підтверджує, що замість нього виступали кілька двійників. Ця заява надійшла після заперечення від його прессекретаря, у відповідь на твердження про смерть Путіна від серцевого нападу.

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