Штучний інтелект підтвердив, що Путін має двійників

Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Дослідження, проведене з використанням штучного інтелекту для аналізу лицьових рис, манери ходьби та мови Володимира Путіна, передбачає, що замість нього виступали кілька двійників. Ця заява надійшла після заперечення від його прессекретаря, у відповідь на твердження про смерть Путіна від серцевого нападу.

Про це повідомляє The Sun.

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Путін має щонайменше двох двійників — аналіз ШІ

Повідомляється, що репортаж японської телекомпанії TBS використав передові технології ШІ для аналізу розпізнавання осіб та рухів.

Дослідження голосу Путіна у публічних виступах, проведене авторитетною японською лабораторією з аудіокомунікацій, також підтвердило припущення про наявність двійників.

Звіт вказує, що справжній Путін був присутній на параді Перемоги 9 травня на Червоній площі, але інший Путін міг відвідати Кримський міст 11 місяців тому.

Технологія ШІ виявила схожість лише на 53%. Поява Путіна на фронті української війни в Маріуполі в березні показала лише 40% збігів, а між кримським та маріупольським Путінами було виявлено лише 18% подібності.

"Експертний аналіз чітко демонструє більшу ймовірність наявності щонайменше двох двійників", — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що двійників, чиї риси обличчя були змінені за допомогою пластичної хірургії, інтенсивно тренували копіювати манери та реакції Путіна на зустрічах та офіційних заходах.

Президент Казахстану образився на двійника Путіна

У повідомленні наголошується, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, за повідомленнями, був обурений тим, що один із двійників неправильно вимовив його ім'я під час зустрічі в Астані минулого тижня. Токаєв, явно роздратований, виступив на офіційному заході казахською мовою, змусивши гостей шукати перекладачів.

Нагадаємо, що останнім часом поширилися чутки про те, що кремлівський диктатор Володимир Путін ослаблений одразу кількома хворобами, але при цьому він продовжує вести жорстоку війну проти України, а також їздити на окуповані території. У мережі вже не перший рік ходять чутки про існування двійників російського президента.