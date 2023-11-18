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Терорист Гіркін оголосив, що йде у президенти Росії

18 листопада 2023 19:58
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Терорист Гіркін оголосив, що йде у президенти Росії
Терорист Ігор Стрєлков (Гіркін). Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Колишній працівник ФСБ Росії Ігор Стрєлков (Гіркін) оголосив про свій намір брати участь у президентських виборах 2024 року. Цю інформацію він передав через лист із СІЗО, який був прочитаний під час пресконференції співголовою Російського руху на підтримку Стрєлкова Олегом Нельзіним.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Гіркін йде у президенти Росії

У своєму зверненні Гіркін-Стрєлков наголосив на необхідності об'єднання країни у відповідь на зовнішні та внутрішні виклики. Він також закликав своїх прихильників організувати ініціативну групу для його висування та розпочати збір підписів, а також звернувся за підтримкою до патріотично налаштованих цивільних та політичних організацій.

"Це наш шанс об'єднатися перед зовнішньою і внутрішньою загрозою", —сказав терорист Гіркін.

Не перша заява Гіркіна про намір балотуватися на пост президента РФ

Наприкінці серпня Гіркін вже висловлював бажання балотуватися у президенти РФ, вказуючи на переваги своєї кандидатури порівняно з чинним президентом Володимиром Путіним.

Нагадаємо, що росіяни заявляють, що терориста Ігоря Гіркіна нібито побив український військовополонений із полку "Азов". За їхніми словами, це сталося у СІЗО.

Крім того, російського військового злочинця Ігоря Гіркіна заарештували через його особисту критику глави РФ Володимира Путіна. Це стало червоною ганчіркою. Найімовірніше, Гіркін проведе під арештом до суду. А що з ним буде далі — поки що невідомо.

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