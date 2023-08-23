Путин пытался заручиться поддержкой на БРИКС, но ему не удалось, — NYT

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин пытался заручиться поддержкой на саммите БРИКС и переманить страны на свою сторону. Однако встреча была сосредоточена на расширении группы и конфронтации с западными государствами, поэтому президенту РФ не удалось добиться своей цели.

Об этом сообщает The New York Times.

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Встреча в ЮАР началась с видеообращения российского диктатора Владимира Путина, не присутствовавшего на саммите лично. В своем выступлении он обвинил страны Запада в выходе РФ из соглашения по экспорту украинского зерна.

"Наша страна имеет возможности заменить украинское зерно как коммерчески, так и в качестве безвозмездной помощи нуждающимся странам, тем более, что в этом году наш урожай будет идеальным. России намеренно препятствуют поставкам зерна и удобрений за границу, и при этом лицемерно обвиняют нас в нынешнем кризисе на мировом рынке", — заявил Путин.

Российский диктатор проигнорировал тот факт, что экспорт продовольствия из России достиг рекордного уровня за год, пока действовало "зерновое соглашение".

Издание пишет, что члены группы БРИКС имеют очень разные интересы, поэтому им сложно найти общий язык, но у них есть много общего.

Бразилию, Индию и ЮАР критикуют на Западе за то, что они не осудили вторжение РФ в Украину, но все хотят оставаться в хороших отношениях как с США и Европой, так и с Китаем и Россией.

Они также рассматривают БРИКС как ядро дипломатического и экономического блока, который будет противостоять альянсам, в которых доминирует Запад.

Министр торговли Китая Ван Вэньтао заявил от имени Си Цзиньпина, что БРИКС — это не место по тренировкам для того, чтобы принимать чью-либо сторону, создавать блочное противостояние.

"Это скорее попытка расширить архитектуру мира и развития", — заявил он.

Ни одна из сторон на саммите не выразила поддержки России. Президент ЮАР Сирил Рамафоса по итогам встречи с Си Цзиньпином сказал, что они согласились с важностью диалога и переговоров между двумя сторонами. Он добавил, что Россия должна вернуться к зерновому соглашению и вернуть похищенных украинских детей домой.

Напомним, вчера, 22 августа, в Йоханнесбурге, ЮАР, состоялся Деловой форум участников БРИКС. Выступавший онлайн российский диктатор Владимир Путин не смог не опозориться и здесь.

Также мы писали, что в южноафриканском Йоханнесбурге продолжается саммит БРИКС. На встрече выступили президенты Бразилии, Южной Африки и России.