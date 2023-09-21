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Провел содержательные встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН, — Зеленский

21 сентября 2023 02:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Провел содержательные встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел "содержательные встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН". Среди поднятых тем — ряд важных для нашей страны вопросов.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в Telegram.

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Владимир Зеленский отметил, что главные вопросы, которые удалось поднять, таковы:

  • ситуация на линии фронта,
  • восстановление и реконструкция Украины,
  • реализация Украинской формулы мира,
  • двустороннее сотрудничество.

"Албания, США, Чили, Еврокомиссия, Румыния, Болгария, Германия, Бразилия. Спасибо! Украина ценит вашу поддержку", — написал украинский лидер.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Бразилии Лулой да Силвой. Разговор лидеров проходил на полях саммита ООН.

Также мы сообщали, что Зеленский провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом. По словам президента, обсудили дальнейшую военную поддержку нашей страны.

Добавим, что Зеленский провел переговоры с европейскими партнерами по торговле украинской агропродукцией.

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