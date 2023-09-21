Провел содержательные встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел "содержательные встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН". Среди поднятых тем — ряд важных для нашей страны вопросов.
Об этом Владимир Зеленский рассказал в Telegram.
Зеленский о встречах на полях Генассамблеи ООН
Владимир Зеленский отметил, что главные вопросы, которые удалось поднять, таковы:
- ситуация на линии фронта,
- восстановление и реконструкция Украины,
- реализация Украинской формулы мира,
- двустороннее сотрудничество.
"Албания, США, Чили, Еврокомиссия, Румыния, Болгария, Германия, Бразилия. Спасибо! Украина ценит вашу поддержку", — написал украинский лидер.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Бразилии Лулой да Силвой. Разговор лидеров проходил на полях саммита ООН.
Также мы сообщали, что Зеленский провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом. По словам президента, обсудили дальнейшую военную поддержку нашей страны.
Добавим, что Зеленский провел переговоры с европейскими партнерами по торговле украинской агропродукцией.