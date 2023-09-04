О чем будут договариваться Эрдоган и Путин: прямой эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Гостем студии Новини.LIVE стал политолог Игорь Петренко. Он расскажет о чем будут договариваться президент Турции Реджеп Эрдоган и российский диктатор Владимир Путин на встрече в Сочи.

Посмотреть прямой эфир, который начнется в 14:00, можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Прямой эфир Новини.LIVE

Петренко также расскажет, что будет после назначения нового министра обороны и отставки Алексея Резникова.

Напомним, вчера, 3 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил о замене министра обороны Украины. Вместо Алексея Резникова им станет Рустем Умеров.

Также мы писали, сегодня, 4 сентября, министр обороны Украины Алексей Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке.

Добавим, сегодня состоятся переговоры между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и российским диктатором Владимиром Путиным. Глава Турции уже прибыл в Сочи. По информации СМИ, он предложит Путину посредничество в мирных переговорах с Украиной.