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О чем будут договариваться Эрдоган и Путин: прямой эфир Новини.LIVE

4 сентября 2023 13:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
О чем будут договариваться Эрдоган и Путин: прямой эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Гостем студии Новини.LIVE стал политолог Игорь Петренко. Он расскажет о чем будут договариваться президент Турции Реджеп Эрдоган и российский диктатор Владимир Путин на встрече в Сочи.

Посмотреть прямой эфир, который начнется в 14:00, можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Прямой эфир Новини.LIVE

Петренко также расскажет, что будет после назначения нового министра обороны и отставки Алексея Резникова.

Напомним, вчера, 3 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил о замене министра обороны Украины. Вместо Алексея Резникова им станет Рустем Умеров.

Также мы писали, сегодня, 4 сентября, министр обороны Украины Алексей Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке.

Добавим, сегодня состоятся переговоры между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и российским диктатором Владимиром Путиным. Глава Турции уже прибыл в Сочи. По информации СМИ, он предложит Путину посредничество в мирных переговорах с Украиной.

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