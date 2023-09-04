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Ердоган запропонує Путіну посередництво в переговорах з Україною, — ЗМІ

4 вересня 2023 13:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ердоган запропонує Путіну посередництво в переговорах з Україною, — ЗМІ
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 4 вересня, відбудуться переговори між президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом та російським диктатором Володимиром Путіним. Глава Туреччини вже прибув у Сочі. За інформацією ЗМІ він запропонує Путіну посередництво в мирних переговорах з Україною.

Про це повідомляють росЗМІ та Milliyet.

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Ердоган у Сочі

ЗМІ повідомляють, що президентський літак Ердогана приземлився в Росії о 12:15. 

"Раніше джерело в канцелярії турецького лідера поінформувало, що переговори розпочнуться о 13:00 мск. Головною темою консультацій стане зернова угода", — йдеться у повідомленні.

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Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Посередництво в мирних переговорах з Україною

Президент Туреччини під час зустрічі з російським диктатором запропонує посередництво у мирних переговорах з Україною.

За інформацією ЗМІ, Ердоган скаже, що наслідки війни зросли в геометричній прогресії, і що нібито за справедливого миру не може бути переможця і того, хто програв у війні.

"Наголошуючи на важливості встановлення міцного миру та стабільності в регіоні, Ердоган передасть, що він готовий взяти на себе роль посередника та надати будь-яку підтримку, включаючи проведення прямих переговорів, для забезпечення тривалого миру між ворогуючими сторонами", — йдеться у матеріалі.

Також сторони обговорять можливе відновлення "зернового коридору" та транспортування російського газу в ЄС через Туреччину.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що для президента РФ Володимира Путіна всі "червоні лінії" та "точка неповернення" вже пройдені. При цьому диктатор та його оточення насправді бояться тривалої війни проти України.

Також ми писали, що російський диктатор Володимир Путін планує відвідати Китай. Це буде його перша закордонна поїздка після того, як йому видали орден на арешт. 

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