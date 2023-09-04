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Про що будуть домовлятися Ердоган та Путін: прямий ефір Новини.LIVE

4 вересня 2023 13:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Про що будуть домовлятися Ердоган та Путін: прямий ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Гостем студії Новини.LIVE став політолог Ігор Петренко. Він розповість, про що будуть домовлятися президент Туреччини Реджеп Ердоган та російський диктатор Володимир Путін на зустрічі в Сочі.

Подивитися прямий ефір, який розпочнеться о 14:00, можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Прямий ефір Новини.LIVE

Петренко також розповість, що буде після призначення нового міністра оборони та відставки Олексія Резнікова.

Нагадаємо, вчора, 3 вересня, Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив про заміну міністра оборони України. Замість Олексія Резнікова ним стане Рустем Умєров.

Також ми писали, сьогодні, 4 вересня, міністр оборони України Олексій Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку.

Додамо, сьогодні відбудуться переговори між президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом та російським диктатором Володимиром Путіним. Глава Туреччини вже прибув у Сочі. За інформацією ЗМІ, він запропонує Путіну посередництво в мирних переговорах з Україною.

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