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Президент Литвы рассказал о реакции на саммите НАТО на гневный пост Зеленского

15 июля 2023 17:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Президент Литвы рассказал о реакции на саммите НАТО на гневный пост Зеленского
Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото: REUTERS/Ints Kalnins
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Литвы Гитанас Науседа рассказал, что опасался ухудшения решений саммита НАТО в Вильнюсе из-за резкого поста Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом Гитанас Науседа сказал в интервью LRT.

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"Драматизм был очень высок, и в какой-то момент у меня, безусловно, были основания опасаться, что текст может вдруг стать намного хуже, или что в нем будут пропущены вещи, которые являются чрезвычайно важными для нас и для Украины", — отметил Науседа.

Президент Литвы говорит, что понимает эмоции Зеленского, однако осознавал, что максимум уже достигнут и любая попытка пойти дальше разрушит саммит.

"Я говорю это очень ответственно. Это могло произойти. Этого не произошло, и именно поэтому мы сегодня говорим в совершенно другом тоне. Наконец, Президент Зеленский, как вы очень хорошо видели на следующий день, говорил в совершенно другом тоне. И я, безусловно, приветствую решения, которые были приняты в Вильнюсе", — добавил Науседа.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у западных партнеров нет готовности пригласить Украину в НАТО и сделать ее членом Альянса. Поэтому, по его словам, "остается возможность торговаться членством Украины в НАТО — в переговорах с Россией".

Также мы писали, координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сказал, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет вступить в НАТО. Это вовлечет членов Альянса в войну с РФ.

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