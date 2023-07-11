Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow У Білому домі відповіли на критику Зеленського щодо вступу України в НАТО arrow

У Білому домі відповіли на критику Зеленського щодо вступу України в НАТО

11 липня 2023 17:06
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Білому домі відповіли на критику Зеленського щодо вступу України в НАТО
Джон Кірбі. Фото: AP
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В найближчому майбутньому Україна навряд зможе вступити в НАТО. Це втягне членів Альянсу у війну з РФ.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в інтерв’ю CNN.

Читайте також:

Що сказав Кірбі

Кірбі заперечив коментарі президента України Володимира Зеленського, які він висловив 11 липня щодо критики лідерів НАТО за дискусії щодо шляху до членства в НАТО.

"Ми віримо, що НАТО — це майбутнє України. Я маю на увазі те, про що Альянс домовився ще в 2008 році. Зараз Україні потрібно провести деякі реформи — належне врядування, верховенство права, політичні реформи — над якими Україна має працювати, і ми розуміємо, що важко працювати над деякими з цих реформ, коли ти перебуваєш у стані війни. Звісно, вони зараз воюють. Отже, членство в НАТО в найближчому майбутньому малоймовірне, оскільки це призведе до війни НАТО з Росією", — пояснив він.

Реакція на слова Зеленського

Своєю чергою, координатор визнав розчарування Зеленського щодо дискусії, яка стосується потенційного шляху до членства в НАТО на саміті цього тижня в Литві, де написав: "Невизначеність — це слабкість".

"Так, є розчарування, є бажання швидко закінчити цю війну, і все це ми розуміємо. Звісно, ми поділяємо багато з цих занепокоєнь", — наголосив Кірбі. 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні партнери не мають готовності запросити Україну в НАТО та зробити її членом Альянсу. Тому, за його словами, "залишається можливість торгуватися членством України в НАТО — у переговорах із Росією".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Новина з відео

07:15 Щоб росли великі соковиті грона: як обрізати виноград влітку

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз