У Білому домі відповіли на критику Зеленського щодо вступу України в НАТО

Джон Кірбі. Фото: AP

В найближчому майбутньому Україна навряд зможе вступити в НАТО. Це втягне членів Альянсу у війну з РФ.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в інтерв’ю CNN.

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Що сказав Кірбі

Кірбі заперечив коментарі президента України Володимира Зеленського, які він висловив 11 липня щодо критики лідерів НАТО за дискусії щодо шляху до членства в НАТО.

"Ми віримо, що НАТО — це майбутнє України. Я маю на увазі те, про що Альянс домовився ще в 2008 році. Зараз Україні потрібно провести деякі реформи — належне врядування, верховенство права, політичні реформи — над якими Україна має працювати, і ми розуміємо, що важко працювати над деякими з цих реформ, коли ти перебуваєш у стані війни. Звісно, вони зараз воюють. Отже, членство в НАТО в найближчому майбутньому малоймовірне, оскільки це призведе до війни НАТО з Росією", — пояснив він.

Реакція на слова Зеленського

Своєю чергою, координатор визнав розчарування Зеленського щодо дискусії, яка стосується потенційного шляху до членства в НАТО на саміті цього тижня в Литві, де написав: "Невизначеність — це слабкість".

"Так, є розчарування, є бажання швидко закінчити цю війну, і все це ми розуміємо. Звісно, ми поділяємо багато з цих занепокоєнь", — наголосив Кірбі.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні партнери не мають готовності запросити Україну в НАТО та зробити її членом Альянсу. Тому, за його словами, "залишається можливість торгуватися членством України в НАТО — у переговорах із Росією".