Президент Литви розповів про реакцію на саміті НАТО на гнівний допис Зеленського

Президент Литви Гітанас Науседа. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Президент Литви Гітанас Науседа розповів, що побоювався погіршення рішень саміту НАТО у Вільнюсі через різкий допис Президента України Володимира Зеленського.

Про це Гітанас Науседа сказав в інтерв'ю LRT.

Читайте також:

"Драма" через допис Зеленського

"Драматизм був дуже високий, і в якийсь момент у мене, безумовно, були підстави побоюватися, що текст може раптом стати набагато гіршим, або що в ньому будуть пропущені речі, які є надзвичайно важливими для нас і для України", — зазначив Науседа.

Президент Литви каже, що розуміє емоції Зеленського, однак усвідомлював, що максимум вже досягнуто і будь-яка спроба піти далі зруйнує саміт.

"Я кажу це дуже відповідально. Це могло статися. Цього не сталося, і саме тому ми сьогодні говоримо в зовсім іншому тоні. Нарешті, Президент Зеленський, як ви дуже добре бачили наступного дня, говорив у зовсім іншому тоні. І я, безумовно, вітаю рішення, які були прийняті у Вільнюсі", — додав Науседа.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні партнери не мають готовності запросити Україну в НАТО та зробити її членом Альянсу. Тому, за його словами, "залишається можливість торгуватися членством України в НАТО — у переговорах із Росією".

Також ми писали, координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі сказав, що в найближчому майбутньому Україна навряд зможе вступити в НАТО. Це втягне членів Альянсу у війну з РФ.