Зеленський розповів про успішну міжнародну роботу протягом 15 днів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Spasiyana Sergieva

Президент України Володимир Зеленський розповів про міжнародну роботу на всіх рівнях протягом 15 днів. За його словами, влада буде зберігати такий темп.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

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Міжнародна робота

За словами Зеленського, протягом 15 днів липня були переговори, зустрічі, заходи з лідерами:

Сполучених Штатів Америки;

Великої Британії;

Франції;

Німеччини;

Нідерландів;

Туреччини;

Чехії;

Польщі;

Словаччини;

Болгарії;

Литви;

Швеції;

Португалії;

Іспанії;

Канади;

Австралії;

Нової Зеландії;

Південно-Африканської Республіки;

Гвінеї-Бісау.

До того ж були зустрічі з генсеком НАТО Столтенбергом, президентом Європейської Ради Мішель, президенткою Єврокомісії фон дер Ляєн та Вселенським Патріархом Варфоломієм.

"Звернення до студентської спільноти Аргентини, спілкування з найбільшими і найбільш перспективними американськими інвесторами та керівниками компаній… Сьогодні — дуже змістовно пан Президент Республіки Корея", — розповів Зеленський.

За його словами, Україна буде зберігати найвищий темп міжнародної роботи на всіх рівнях, щоб відновити мир.

Зеленський подякував усім партнерам, які підтримують українців у тому, що тільки повне звільнення всієї території дозволить повернути силу міжнародному порядку.

Нагадаємо, cьогодні, 15 липня, в Україні з офіційним візитом перебувають президент Республіки Корея Юн Сок Йоль та перша леді Кім Кон Хі. Український лідер Володимир Зеленський та його дружина Олена Зеленська вже зустрілися з ними.

Також ми писали, що вчора, 14 липня, Президент України Володимир Зеленський провів нові збори Ставки головнокомандувача. Сторони проаналізували поточне становище на лінії фронту та ситуацію в Білорусі.