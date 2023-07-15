Зеленський розповів про успішну міжнародну роботу протягом 15 днів
Президент України Володимир Зеленський розповів про міжнародну роботу на всіх рівнях протягом 15 днів. За його словами, влада буде зберігати такий темп.
Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.
Міжнародна робота
За словами Зеленського, протягом 15 днів липня були переговори, зустрічі, заходи з лідерами:
- Сполучених Штатів Америки;
- Великої Британії;
- Франції;
- Німеччини;
- Нідерландів;
- Туреччини;
- Чехії;
- Польщі;
- Словаччини;
- Болгарії;
- Литви;
- Швеції;
- Португалії;
- Іспанії;
- Канади;
- Австралії;
- Нової Зеландії;
- Південно-Африканської Республіки;
- Гвінеї-Бісау.
До того ж були зустрічі з генсеком НАТО Столтенбергом, президентом Європейської Ради Мішель, президенткою Єврокомісії фон дер Ляєн та Вселенським Патріархом Варфоломієм.
"Звернення до студентської спільноти Аргентини, спілкування з найбільшими і найбільш перспективними американськими інвесторами та керівниками компаній… Сьогодні — дуже змістовно пан Президент Республіки Корея", — розповів Зеленський.
За його словами, Україна буде зберігати найвищий темп міжнародної роботи на всіх рівнях, щоб відновити мир.
Зеленський подякував усім партнерам, які підтримують українців у тому, що тільки повне звільнення всієї території дозволить повернути силу міжнародному порядку.
Нагадаємо, cьогодні, 15 липня, в Україні з офіційним візитом перебувають президент Республіки Корея Юн Сок Йоль та перша леді Кім Кон Хі. Український лідер Володимир Зеленський та його дружина Олена Зеленська вже зустрілися з ними.
Також ми писали, що вчора, 14 липня, Президент України Володимир Зеленський провів нові збори Ставки головнокомандувача. Сторони проаналізували поточне становище на лінії фронту та ситуацію в Білорусі.